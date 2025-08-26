Palestra al Cagliari: il talento dell’Atalanta rinforza la difesa

Il Cagliari Calcio rinforza il proprio organico con l’ingaggio di Marco Palestra, giovane talento classe 2005 proveniente dall’Atalanta in prestito.

L’operazione, finalizzata a sopperire alla partenza di Jacopo Zortea verso il Bologna, si concretizza con l’arrivo del giocatore a Cagliari previsto per questo pomeriggio, dopo una prima fase di controlli medici a Villa Stuart, Roma.

La firma del contratto è in programma a breve, seguita dall’ufficialità dell’operazione.

Palestra, terzino destro di spiccata tecnica e dinamismo, si presenta come una soluzione interessante per il comparto difensivo rossoblù, offrendo al tecnico nuove opzioni tattiche fin dalla prossima impegnativa trasferta contro il Napoli.

Il suo arrivo rappresenta un’iniezione di freschezza e potenziale per una squadra desiderosa di ritrovare solidità e competitività.

L’attività di mercato del Cagliari non si ferma qui.

La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Claudio Angelozzi, sta valutando diverse opportunità per completare la rosa.

Sul fronte difensivo, l’interesse per Stefan Posch, centrale classe 1997 attualmente al Bologna, è concreto, sebbene la concorrenza del Sassuolo si ponga come ostacolo significativo.

Posch, noto per la sua autorevolezza e abilità nel gioco aereo, incarnerebbe le qualità ricercate dal club sardo per rafforzare il cuore difensivo.

Parallelamente, la pista che conduce ad Anass Salah Eddine, esterno sinistro romano classe 2002, continua ad essere monitorata con attenzione.

La giovane promessa della Roma potrebbe apportare qualità e imprevedibilità sulle fasce, offrendo soluzioni offensive alternative.

Un ritorno a casa potrebbe concretizzarsi con l’ingaggio di Ibrahim Sulemana, centrocampista classe 2003, attualmente all’Atalanta.

L’operazione, legata alla volontà del giocatore di rientrare in Sardegna, potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il centrocampo rossoblù, iniettando dinamismo e visione di gioco.

Sul fronte delle uscite, la società ha provveduto a dirimere alcune situazioni.

La cessione di Felici, Rog (nonostante il mancato trasferimento in Turchia), Di Pardo e Vinciguerra contribuisce a ridimensionare il monte stipendi e a liberare spazio per nuovi innesti.

Il Cagliari, dunque, prosegue con determinazione la propria strategia di mercato, mirando a costruire una squadra competitiva e in grado di affrontare le sfide del campionato con rinnovato entusiasmo.