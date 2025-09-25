Paralimpiadi: un’eredità di inclusione e cambiamento sociale.

L’eredità tangibile di eventi sportivi di risonanza mondiale come le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali trascende la realizzazione di infrastrutture sportive all’avanguardia; si radica, profondamente, nell’evoluzione culturale e sociale delle comunità ospitanti.

Questo concetto, sottolineato dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Marco Giunio De Sanctis, durante un evento a Cortina d’Ampezzo, si lega strettamente al progetto promosso da Procter e Gamble volto a promuovere l’accessibilità in alta quota.

I Giochi, in questa prospettiva, rappresentano un’opportunità inedita per catalizzare un cambiamento di paradigma.

Non si tratta solamente di abbattere barriere architettoniche, un passo necessario ma insufficiente; l’obiettivo primario è la trasformazione della mentalità collettiva, un processo delicato che coinvolge città di diverse dimensioni, da Cortina d’Ampezzo a Milano, da Verona alle valli alpine circostanti.

Questa metamorfosi culturale implica la promozione di una maggiore consapevolezza nei confronti della disabilità, la valorizzazione dell’inclusione e la creazione di ambienti più accoglienti per tutti.

Il presidente De Sanctis ha evocato l’esempio di Londra, città che ha saputo sfruttare appieno il potenziale trasformativo delle Paralimpiadi, generando risultati significativi in termini di accessibilità e inclusione.

L’Italia si muove in questa direzione, forte della crescente dignità riconosciuta agli atleti paralimpici e del ruolo sempre più centrale dello sport nel panorama della disabilità.

Il riconoscimento del CIP come ente di diritto pubblico sottolinea, inoltre, l’importanza attribuita dallo Stato alla disabilità e all’attività sportiva come strumento di crescita sociale e personale.

L’iniziativa di Procter e Gamble, con la sua indagine dettagliata sull’accessibilità di rifugi, impianti di risalita e strutture sportive in alta montagna, evidenzia le aree di miglioramento ancora necessarie.

I risultati dell’indagine, pur mettendo in luce delle lacune, costituiscono un catalizzatore per l’azione, un invito a intensificare gli sforzi per garantire a tutti la possibilità di fruire appieno del patrimonio naturale e culturale.

Il coinvolgimento di aziende leader come Procter e Gamble è cruciale per ampliare l’impatto positivo delle Paralimpiadi.

Il supporto economico e la competenza strategica di tali aziende possono contribuire in modo significativo a creare nuove opportunità per le persone con disabilità, sia nel campo sportivo che in altri ambiti della vita sociale.

L’impegno di Procter e Gamble non è solo un gesto di responsabilità sociale d’impresa, ma un investimento nel futuro di una società più equa e inclusiva.

La visione che emerge è quella di un modello di sviluppo sostenibile, in cui lo sport paralimpico diventa un motore di cambiamento sociale, capace di ispirare e coinvolgere l’intera comunità.