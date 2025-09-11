Pistoia, un playground Kellogg’s per celebrare la passione per il basket.

Pistoia celebra una nuova icona per il suo legame indissolubile con il basket, uno sport profondamente radicato nella storia e nell’identità collettiva della città.

L’inaugurazione del playground riqualificato all’interno del parco Monteoliveto, opera di Kellogg’s – il nono di una serie nazionale avviata nel 2023 – rappresenta un investimento strategico nel tessuto sociale e sportivo locale.

Questo intervento non è semplicemente la creazione di un’area gioco, ma la restituzione a una comunità di uno spazio vitale, un luogo di aggregazione e inclusione che trascende la mera pratica sportiva.

L’evento inaugurale, sotto l’egida del Comune di Pistoia, ha animato il pomeriggio con una vivace programmazione, che ha visto partite 5 contro 5, sfide di tiro al bersaglio e attività ludiche coinvolgenti.

La presenza di figure di spicco del panorama cestistico italiano, come Marco Belinelli, capitano della Virtus Segafredo Bologna e ambasciatore unico del basket italiano nella NBA, e Giorgia Sottana, stella della Famila Basket Schio, ha infuso entusiasmo e ispirazione nei giovani partecipanti.

Le loro testimonianze hanno sottolineato l’importanza dello sport come veicolo di valori fondamentali: impegno, perseveranza, rispetto delle regole e, soprattutto, spirito di squadra.

L’impegno di Kellogg’s nel territorio pistoiese non si limita alla riqualificazione di spazi dedicati al basket.

L’azienda è attivamente coinvolta anche attraverso i “Basketball Summer Camp”, un’iniziativa in partnership con la Croce Rossa Italiana, dedicata ai giovani dai 12 ai 17 anni.

Questi campi estivi, diffusi in quattordici location in tutta Italia, hanno offerto quest’estate a 400 bambini, provenienti da contesti sociali fragili, un’opportunità unica per apprendere non solo le tecniche del basket, ma anche per sviluppare abitudini alimentari corrette e acquisire consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita sano.

Il programma è concepito come un percorso formativo completo, che mira a promuovere l’integrazione sociale, l’educazione civica e la crescita personale.

Il calendario degli eventi dedicati al basket a Pistoia si arricchisce ulteriormente con il “Kellogg’s Minibasket Tour”, in programma il 20 e il 21 settembre.

Queste due giornate sportive, organizzate in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, offriranno un’ampia gamma di attività per i più piccoli, stimolando la passione per il basket fin dalla tenera età.

Il Minibasket Tour proseguirà poi a Roma, il 27 e il 28 settembre, presso il parco della Cecchina, concludendo un percorso di avvicinamento al basket che ha coinvolto numerose comunità in tutta la nazione.

L’iniziativa testimonia un approccio innovativo che connette sport, inclusione sociale e promozione di uno stile di vita attivo e salutare per le nuove generazioni.