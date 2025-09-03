PizzAut a Monza: Pizza, Inclusione e un Omaggio a Hamilton

Quest’anno, l’Autodromo di Monza accoglie un’iniziativa che fonde passione per il motorsport e impegno sociale: PizzAut, l’innovativo marchio di pizzerie che offre opportunità lavorative a persone autistiche, torna per il terzo anno consecutivo, portando con sé un profumo di pizza e un messaggio di inclusione.

L’evento culminerà con la presentazione di una pizza dedicata al campione di Formula 1 Lewis Hamilton, vegano convinto, un omaggio che PizzAut spera possa apprezzare appieno.

Nico Acampora, fondatore di PizzAut, esprime un entusiasmo palpabile: “Affrontiamo una sfida complessa, ma straordinariamente gratificante.

Ritorniamo a Monza per incarnare la concretezza dell’inclusione, un principio che si rivela potente anche in contesti apparentemente elitari come quello del motorsport.

” L’esperienza maturata nelle precedenti edizioni ha permesso ai ragazzi di PizzAut di affinare le loro capacità organizzative e dimostrare un impegno esemplare, raggiungendo lo scorso anno la produzione impressionante di duemila pizze.

“Sono animati da una fervida attesa e pronti a dare il massimo,” sottolinea Acampora, visibilmente orgoglioso del team.

PizzAut non si limita a un’iniziativa temporanea.

L’associazione intende sensibilizzare l’opinione pubblica su una realtà spesso misconosciuta: in Italia, circa seicento mila persone vivono con disturbi dello spettro autistico, e la prevalenza è in aumento, con un bambino su settanta-sette nati che rientra in questa categoria.

Questa presenza significativa, spesso silenziata, necessita di supporto e di opportunità concrete.

L’esperienza all’Autodromo di Monza rappresenta un banco di prova cruciale.

Non solo consente a PizzAut di ampliare la propria visibilità e promuovere il proprio modello di business, ma anche di disvelare un messaggio fondamentale: l’inserimento lavorativo di persone autistiche non è un atto di mera solidarietà, ma una scelta strategica che arricchisce il tessuto produttivo con talenti unici.

Le persone autistiche possiedono spesso qualità distintive, come attenzione ai dettagli, capacità di concentrazione e approccio metodico, che possono portare a risultati sorprendenti in diversi ambiti professionali.

PizzAut si propone quindi come esempio virtuoso, dimostrando che l’inclusione non è un limite, ma una risorsa, un motore di innovazione e un valore aggiunto per l’intera società.

L’iniziativa mira a superare pregiudizi e a promuovere una cultura del lavoro più equa e sostenibile, in cui ogni individuo possa esprimere appieno il proprio potenziale.