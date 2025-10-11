Pogacar, un anno da leggenda: umiltà, squadra e passione.

La gioia traspare dalle parole di Tadej Pogacar, un’emozione condivisa con la squadra, un’entità complessa e collaborativa che ha forgiato il suo trionfo alla Lombardia.

Il suo ringraziamento speciale a Rafal Majka, in questa circostanza di congedo, sottolinea il profondo legame umano e sportivo che permea il ciclismo professionistico, un tessuto di relazioni costruito su sforzi condivisi e sacrifici reciproci.

Pogacar, con la sua consueta umiltà, declina l’importanza dei numeri e dei record, preferendo concentrarsi sull’esperienza vissuta e sull’impegno profuso.

La sua stagione, un caleidoscopio di vittorie impressionanti, non si riduce a una mera sequenza di risultati.

È la summa di migliaia di chilometri percorsi, di innumerevoli ore di allenamento, di strategie meticolosamente elaborate e di una resilienza mentale eccezionale.

Il Tour de France, con la sua epica durata e la sua implacabile durezza, ha rappresentato una pietra miliare, un punto di svolta in una stagione già ricca di successi.

La conquista del Fiandre e della Liegi-Bastogne-Liegi, classiche del ciclismo che incarnano la storia e la tradizione, testimoniano la sua abilità in tutte le declinazioni della disciplina, dalla pianura alle salite più impegnative.

Le vittorie ai Mondiali e agli Europei, culminate con il successo alla Tre Valli Varesine, non sono il prodotto del caso, ma il risultato di un percorso continuo di crescita e perfezionamento.

Ogni trionfo è intriso di fatica, di dedizione e di una profonda comprensione del proprio corpo e della propria mente.

Piuttosto che rimpianti, Pogacar esprime soddisfazione per un anno che lo ha consacrato come uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, un atleta capace di superare i propri limiti e di ispirare milioni di persone in tutto il mondo.

La sua carriera, ancora in evoluzione, promette di regalare ulteriori emozioni e successi, continuando a scrivere una pagina gloriosa nella storia del ciclismo.

La sua modestia, infine, rivela un carattere nobile e un profondo rispetto per lo sport e per i suoi avversari, elementi essenziali per una carriera lunga e significativa.