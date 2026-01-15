Raspadori all’Atalanta: colpo da 23 milioni per l’attacco orobico

Il passaggio di Giacomo Raspadori dalla compagine spagnola dell’Atletico Madrid alla squadra orobica dell’Atalanta si è concretizzato ufficialmente con la registrazione del contratto presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, sancendo la conclusione di un’operazione di mercato complessa e attesa.

L’attaccante, nato nel 2000, si è unito al gruppo nerazzurro in ritiro a Pisa, dove potrà essere immediatamente a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, potenzialmente scendendo in campo già nella prossima sfida.

L’investimento per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore si attesta a 23 milioni di euro, una cifra che testimonia l’importanza strategica che Raspadori riveste nel progetto tecnico dell’Atalanta, desiderosa di rafforzare il proprio attacco in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni sia in Italia che in Europa.

La trattativa, protrattasi per diverse settimane, ha richiesto una negoziazione accurata con l’Atletico Madrid, considerata una delle realtà calcistiche più prestigiose a livello mondiale.

L’operazione si inserisce in una politica di mercato mirata dell’Atalanta, che si distingue per la capacità di individuare talenti emergenti e svilupparli ulteriormente, integrandoli in un sistema di gioco innovativo e performante.

Le visite mediche, eseguite ieri, hanno confermato la perfetta condizione fisica del giocatore, mentre la firma del contratto ha ufficializzato il suo impegno nei confronti della società bergamasca.

Raspadori porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale, maturato in un campionato altamente competitivo come quello spagnolo, e si presenta con l’obiettivo di mettere a disposizione del collettivo le sue qualità tecniche e tattiche, integrandosi rapidamente nel dinamismo e nell’intensità del gioco atalantino.

La sua capacità di finalizzazione, la sua velocità e il suo fiuto del gol rappresentano un valore aggiunto per l’attacco orobico, in grado di garantire maggiore imprevedibilità e profondità offensiva.

L’arrivo di Raspadori rappresenta dunque un segnale forte di ambizione per l’Atalanta, proiettata verso una stagione che dovrà confermare le sue qualità e raggiungere obiettivi sempre più elevati.