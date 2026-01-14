Raspadori all’Atalanta: l’affare si fa, ecco i dettagli!

L’attesa è quasi giunta al termine: Giacomo Raspadori è ad un passo dal vestire la maglia dell’Atalanta.

Il ritorno in Italia, dopo l’esperienza maturata nel campionato spagnolo con l’Atletico Madrid, si è concretizzato con l’arrivo a Bologna nella serata di ieri, preludio a una complessa fase di accertamenti medici.

L’operazione, che rappresenta un investimento significativo per il club bergamasco, si aggira intorno ai 23 milioni di euro, cifra che include bonus legati al rendimento dell’attaccante.

La profondità di questa scommessa testimonia l’ambizione dell’Atalanta di rafforzare il proprio organico con un talento di spicco.

Raspadori, nato nel 1999, incarna un profilo dinamico e versatile, capace di interpretare diversi ruoli nel reparto offensivo.

La sua capacità di dialogo con i compagni, l’abilità nel pressing alto e la tecnica individuale lo rendono un elemento prezioso per la filosofia di gioco di Gian Piero Gasperini.

Le prime dichiarazioni dell’attaccante, appena poggiato piede in terra italiana, rivelano un entusiasmo palpabile e una forte motivazione.

Al di là del desiderio di ritornare nel campionato nazionale, che ha certamente pesato nella decisione, Raspadori ha espresso un profondo apprezzamento per l’opportunità di entrare a far parte di un club proiettato verso obiettivi di alto livello, un contesto ideale per la sua crescita professionale.

La scelta di Bergamo non è casuale: l’Atalanta, con la sua politica di valorizzazione dei giovani talenti e il suo calcio propositivo, si pone come un trampolino di lancio per chi aspira a raggiungere vette più elevate.

L’imminente firma sul contratto, in programma a Zingonia, segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera di Raspadori e una nuova, entusiasmante fase per l’Atalanta.

L’annuncio ufficiale, che seguirà a breve, scatenando l’entusiasmo dei tifosi, suggellerà l’operazione e proietterà la squadra verso una stagione ricca di sfide e ambizioni.

Il ritorno di Raspadori non è solo l’acquisto di un giocatore, ma l’iniezione di ulteriore energia in un progetto sportivo che continua a stupire e a innovare nel panorama calcistico italiano.