San Siro: Oaks, Gran Premio e festa equestre a Milano

Domenica 22 giugno, l’Ippodromo Snai San Siro si configura come un crocevia di eccellenza equestre, intrattenimento culturale e iniziative sociali, ospitando le Oaks d’Italia Tattersalls, il Gran Premio di Milano e il Premio Carlo Vittadini, tre pilastri indiscussi del calendario ippico italiano. L’evento, sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura, Alimentazione e Foreste (MASAF) e sotto l’egida del Sottosegretario Patrizio La Pietra, ambisce a trascendere la semplice competizione sportiva, divenendo una vetrina di valori e un motore di connessione tra tradizione, innovazione e comunità.L’ippodromo, per l’occasione, si metamorfizza in un vero e proprio “villaggio” a cielo aperto, pensato per accogliere un pubblico eterogeneo e intergenerazionale. Oltre all’adrenalina delle corse, la giornata offrirà un caleidoscopio di attività culturali e ricreative: esibizioni musicali, mostre d’arte contemporanea, laboratori creativi per i più piccoli e l’affascinante sfilata di carrozze d’epoca, testimonianza di un’epoca gloriosa. Un omaggio alla cultura western, con dimostrazioni di rodeo, giochi tradizionali e coinvolgenti lezioni di ballo country, creerà un’atmosfera di festa e condivisione.Un elemento distintivo dell’evento è l’attenzione alla responsabilità sociale. In collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), sarà allestito un camper dedicato alla prevenzione oncologica, offrendo visite senologiche gratuite per le donne, un servizio prezioso in linea con l’impegno dell’ippodromo verso il benessere della comunità.Sul lato rettangolare, l’attenzione sarà focalizzata sulla 116ª Oaks d’Italia, una corsa di richiamo internazionale che incorona la “Regina del Galoppo” italiano. Questa competizione, punto di riferimento per le giovani cavalle di tre anni, rappresenta un’opportunità unica per ammirare la forza, l’eleganza e l’agilità di questi atleti. Accanto, il Gran Premio di Milano, una corsa storica nata nel lontano 1889, si presenta come un trampolino di lancio per i cavalli emergenti. Il suo Albo d’oro, costellato di nomi leggendari, riflette la ricca tradizione ippica della scuderia Razza Dormello Olgiata, custode di un patrimonio sportivo inestimabile. Infine, il Premio Carlo Vittadini, dedicato alla memoria di un uomo di profonda passione per il galoppo, celebra le prestazioni dei cavalli di 3 anni e oltre impegnati in una prova di 1.600 metri sulla pista grande, chiudendo un programma denso di emozioni e spettacolo. L’evento si propone quindi come una celebrazione della passione equestre, arricchita da un’offerta culturale e sociale di ampio respiro, consolidando il ruolo dell’ippodromo come fulcro di aggregazione e valore per il territorio.