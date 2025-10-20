Scalvini out: nuovo infortunio per il pilastro dell’Atalanta.

L’Atalanta affronta una nuova, dolorosa battuta d’arresto per quanto riguarda la tenuta fisica di uno dei suoi elementi chiave: Giorgio Scalvini.

L’infortunio, una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, è stato evidenziato dagli accertamenti effettuati questa mattina, a seguito della sostituzione del giovane difensore durante l’incontro con la Lazio, nel quale aveva preso il posto di Ahanor nella ripresa.

Questo episodio, purtroppo, si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà muscolari che hanno tormentato Scalvini fin dalla sua precedente ricaduta, risalente al 17 settembre, durante l’impegno contro il Paris Saint-Germain. Quel primo infortunio lo aveva costretto a un lungo stop, durante il quale ha perso diverse partite cruciali, tra cui incontri con Torino, Juventus, Bruges e Como, con un impatto significativo sulla dinamica di squadra e sulle scelte tattiche del tecnico.

La nuova lesione, sebbene di grado lieve, solleva interrogativi sulla corretta gestione del carico di lavoro e sulle possibili fragilità strutturali o tecniche che potrebbero predisporre il giocatore a questo genere di infortuni ricorrenti.

Il bicipite femorale, infatti, è un muscolo particolarmente vulnerabile, spesso coinvolto in lesioni dovute a scompensi biomeccanici, insufficiente riscaldamento o sovraccarico improvviso.

L’assenza di Scalvini, un pilastro difensivo di notevole valore, rappresenta un duro colpo per l’Atalanta, che si appresta ad affrontare un calendario fitto di impegni di fondamentale importanza.

Oltre alla già certa assenza per la partita di Champions League contro lo Slavia Praga, la sua indisponibilità potrebbe estendersi a ben altre sfide impegnative, tra cui le partite contro Cremonese, Milan, Udinese, Marsiglia e Sassuolo.

La sua assenza impone alla squadra e allo staff tecnico una riorganizzazione strategica, con l’urgenza di trovare soluzioni alternative in difesa e di valutare attentamente l’impiego di altri giocatori per garantire solidità e continuità di gioco.

La gestione della sua riabilitazione, con un approccio multidisciplinare che coinvolga fisioterapisti, medici sociali e preparatori atletici, sarà cruciale per minimizzare i tempi di recupero e prevenire ulteriori ricadute, puntando a un ritorno in campo nel pieno della forma fisica e atletica.

L’episodio sottolinea, inoltre, l’importanza di un monitoraggio costante della condizione fisica dei giocatori, con l’utilizzo di tecnologie avanzate e protocolli specifici per la prevenzione degli infortuni muscolari, elemento imprescindibile per ambire a risultati di alto livello nel calcio moderno.