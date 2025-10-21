Snaitech e Rise Against Hunger: 112.000 pasti per i bambini.

La Fondazione Snaitech consolida il proprio ruolo di motore di responsabilità sociale d’impresa, rafforzando la collaborazione con Rise Against Hunger Italia, un’organizzazione leader nella lotta contro la fame e la malnutrizione infantile.

Questa iniziativa di volontariato aziendale, che vede la partecipazione congiunta di Sisal, Snai e PokerStars Italia, tutti brand del gruppo Flutter Entertainment, incarna un impegno tangibile verso la promozione del diritto all’alimentazione e lo sviluppo sostenibile, principi cardine per la costruzione di un futuro più equo.

L’iniziativa si concretizza in un’azione di grande portata: circa 400 dipendenti delle tre aziende si dedicheranno alla preparazione di oltre 112.000 razioni alimentari, una quantità significativa in grado di nutrire 520 bambini per un intero anno.

Questo supporto cruciale è parte integrante del programma di Rise Against Hunger, focalizzato sull’istruzione e sulla parità di genere in Africa Subsahariana, aree geografiche particolarmente vulnerabili alla crisi alimentare.

La prima fase del progetto si è tenuta presso l’Ippodromo Snai San Siro di Milano, un luogo simbolo dell’impegno della Fondazione Snaitech nel territorio.

Altre due giornate di volontariato sono previste a Roma (23 ottobre) e Montecatini Terme (29 ottobre), ampliando l’impatto dell’iniziativa e coinvolgendo un numero ancora maggiore di collaboratori.

“Garantire l’accesso a un’alimentazione adeguata non è semplicemente fornire cibo, ma creare le fondamenta per un futuro di opportunità e speranza per i bambini”, ha sottolineato Laura Campopiano, Flutter SEA Sustainability Senior Director e Amministratore della Fondazione Snaitech.

Questa visione va oltre l’emergenza, mirando a contrastare le cause profonde della malnutrizione e a promuovere una crescita sostenibile delle comunità locali.

Alberto Albieri, presidente di Rise Against Hunger Italia, ha aggiunto che “l’azione collettiva, la condivisione di competenze e risorse, può tradursi in un aiuto concreto e duraturo per chi ne ha più bisogno.

” L’iniziativa non si limita a un intervento di beneficenza, ma mira a creare un legame duraturo tra le aziende e le comunità africane, promuovendo lo scambio di conoscenze e la creazione di opportunità di sviluppo locale.

L’impegno di Flutter SEA e delle sue aziende affiliate dimostra una crescente consapevolezza dell’importanza della responsabilità sociale d’impresa e dell’impatto positivo che le aziende possono avere sulle comunità in cui operano.

Questo progetto rappresenta un passo importante verso la costruzione di un mondo più giusto e sostenibile, in cui ogni bambino abbia la possibilità di crescere sano e di realizzare il proprio potenziale.