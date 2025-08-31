Udinese batte Inter: Sorpresa al Friuli, 2-1

Udinese sconfigge l’Inter con una prova di carattere: 2-1Al termine di un incontro vibrante e ricco di colpi di scena, l’Udinese ha prevalso sull’Inter con un punteggio di 2-1, infliggendo alla squadra nerazzurra una sconfitta inaspettata.

La partita, giocata con intensità e determinazione da entrambe le formazioni, ha messo in luce i punti di forza di una Udinese solida e ben organizzata, capace di arginare le avanzate di un’Inter apparsa, in alcuni tratti, priva di lucidità e incisività.

L’Inter, schierata con un consueto modulo 3-5-2, ha cercato di imporre il proprio gioco attraverso il possesso palla e la costruzione dal basso, ma la compatta difesa friulana, guidata da una regia a centrocampo ben orchestrata, ha reso arduo penetrare le linee avversarie.

L’assenza di alcuni elementi chiave, forse emersa con maggiore evidenza durante la partita, ha penalizzato la squadra nerazzurra, limitandone le opzioni offensive.

Il cambio di Calhanoglu con Esposito al 18′ e il successivo avvicendamento tra Barella e Zielinski, insieme all’inserimento di Mkhitaryan, hanno tentato di sbloccare una manovra che faticava a trovare sbocchi.

L’Udinese, dal canto suo, ha interpretato la partita con pragmatismo e una grande capacità di sfruttare gli spazi lasciati liberi dalle avanzate interiste.

Il modulo 3-5-2, implementato con disciplina tattica da Runjaić, ha garantito equilibrio e reattività, consentendo alla squadra di ripartire velocemente in contropiede.

La fisicità dei giocatori friulani, unita alla loro tenacia nel contrasto, ha messo a dura prova i centrocampisti interisti.

L’apporto di Karlstrom, autore di una prova di sostanza, e Piotrowski, dinamico e abile nel recupero palla, è stato fondamentale per il successo della squadra.

Il gol di Dumfries al 17′ del primo tempo aveva inizialmente dato la spinta all’Inter, ma la reazione dell’Udinese non si è fatta attendere.

Davis, con una conclusione precisa e potente, ha riportato la partita in parità, infondendo coraggio e fiducia ai suoi compagni.

Il gol di Atta, nel finale di tempo, ha poi sancito il vantaggio friulano, mettendo a segno un gol che ha esaltato l’entusiasmo dei tifosi di casa.

Le ammonizioni a Bartola, Zarraga, Sava e Lautaro, riflettono la tensione e l’intensità del match, mentre il numero di angoli a favore dell’Inter (13 contro 2) sottolinea la maggiore propensione offensiva della squadra nerazzurra, sebbene questo non si sia tradotto in un risultato positivo.

L’Udinese, con una combinazione di forza fisica, tattica e determinazione, ha dimostrato di poter competere ad armi pari con le grandi squadre del campionato, mentre l’Inter dovrà analizzare attentamente la prestazione, individuando le lacune e lavorando per recuperare compattezza e brillantezza.

La partita si è conclusa con il recupero di due minuti e sei secondi, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi interisti e l’euforia in quelli friulani.