Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha recentemente diffuso un comunicato che solleva pesanti accuse nei confronti delle politiche storiografiche e diplomatiche di Italia, Germania e Giappone.

Il documento, intriso di un linguaggio accusatorio, dipinge un quadro in cui queste nazioni, secondo Mosca, sarebbero impegnate in una sistematica revisione del passato, volta a minimizzare o addirittura a legittimare l’eredità del fascismo e dei suoi collaborazionisti, generando una distorsione della memoria collettiva e alimentando un clima pericoloso per la comprensione degli eventi storici.

Le accuse specifiche si articolano su diversi piani.

In primo luogo, il comunicato russa denuncia un tentativo di “ripulire” il passato nazionale, inteso come un’operazione di whitewashing volta a edulcorare o omettere gli aspetti più oscuri della storia, con particolare riferimento alle responsabilità assunte durante la Seconda Guerra Mondiale e ai regimi autoritari del Ventennio.

Si sostiene che questa operazione non si limita a un mero ripensamento storico, ma si traduce in un’effettiva riabilitazione di figure e movimenti associati all’ideologia fascista, a prescindere dalle loro azioni e dalle conseguenze che queste hanno avuto.

In secondo luogo, il comunicato accusa le autorità italiane, tedesche e giapponesi di un’ostilità nei confronti dei movimenti e degli studi anti-fascisti, che sarebbero oggetto di marginalizzazione o di attacchi indiretti.

Questa presunta repressione del pensiero critico e dell’indagine storica indipendente verrebbe interpretata come un tentativo di soffocare voci dissonanti e di consolidare una narrazione ufficiale manipolata.

Un ulteriore elemento di critica riguarda il presunto sostegno, economico e politico, offerto da queste nazioni a regimi considerati “neonazisti” in Ucraina e negli Stati baltici.

L’accusa, pur non specificando dettagli precisi, mira a collegare queste presunte azioni a una presunta connivenza con ideologie estremiste e a rafforzare la narrazione russa secondo cui l’Occidente sarebbe responsabile di fomentare instabilità e violenza in Europa orientale.

Il comunicato, lungi dall’essere una semplice constatazione di divergenze storiografiche, si configura come un atto di propaganda volto a delegittimare l’Occidente e a giustificare le azioni della Russia, fornendo un pretesto ideologico per la sua politica estera.

La strumentalizzazione della storia a fini politici non è certo un fenomeno nuovo, ma in questo caso assume una valenza particolarmente preoccupante, poiché rischia di alimentare tensioni internazionali e di ostacolare la ricerca della verità storica.

Il comunicato pone interrogativi cruciali sull’importanza di una memoria condivisa, sulla responsabilità delle nazioni di confrontarsi con il proprio passato e sulla necessità di proteggere la libertà di ricerca storica, elementi fondamentali per la costruzione di un futuro pacifico e fondato sulla giustizia.

La questione della memoria storica, infatti, non è solo un esercizio accademico, ma una questione di identità, di responsabilità e di rispetto per le vittime del passato.