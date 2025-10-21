Andrea e Epstein: i diari di Giuffre riaprono lo scandalo.

L’ombra lunga di Jeffrey Epstein continua a perseguitare la figura del principe Andrea, nonostante la sua rimozione dalle funzioni pubbliche e la rinuncia formale al titolo di duca di York, scelte imposte dalla corona sotto la guida di re Carlo III e dell’erede, William.

Il flusso ininterrotto di rivelazioni, un’eco ritardata di eventi passati, si è intensificato con la pubblicazione integrale dei diari e delle memorie di Virginia Giuffre, una delle vittime del sistema di sfruttamento minorile orchestrato dal finanziere statunitense.

La morte prematura di Giuffre, avvenuta pochi mesi fa, ha privato il mondo di una testimonianza cruciale, ma la pubblicazione dei suoi scritti ha portato alla luce dettagli inediti e disturbanti, riaprendo ferite e alimentando un dibattito pubblico implacabile.

Le accuse di abuso sessuale, già formulate in precedenza, ora si materializzano in narrazioni precise, circostanziate, che coinvolgono il principe Andrea in episodi avvenuti in diverse proprietà di Epstein.Questo scandalo trascende la mera questione della reputazione personale.

Esso solleva interrogativi profondi sull’ambiente di potere e privilegio che ha permesso a Epstein di operare impunemente per anni, e sulla responsabilità delle élite che frequentavano le sue cerchie.

La vicenda, infatti, rivela come la protezione e il silenzio abbiano contribuito a perpetuare un crimine orribile, proteggendo i colpevoli e traumatizzando le vittime.

La pubblicazione dei diari di Giuffre non è solo un’indagine forense del passato, ma un atto di giustizia tardiva, un tentativo di dare voce a chi è stata privata di essa per troppo tempo.

Essa impone alla monarchia britannica, e più in generale all’establishment, di confrontarsi con un capitolo oscuro della propria storia, un capitolo che mette a dura prova i valori di integrità, responsabilità e rispetto per la legge che la corona dovrebbe incarnare.

L’eredità di Epstein, purtroppo, continua a contaminare l’immagine della famiglia reale, ponendo interrogativi sulla necessità di una riforma più profonda e trasparente all’interno dell’istituzione monarchica.