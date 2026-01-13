Banche centrali unite: sostegno alla Fed contro le pressioni politiche

- Advertisement -

In un gesto di eccezionale significato e rarità nel panorama della cooperazione finanziaria internazionale, i presidenti delle banche centrali di Regno Unito, Unione Europea, Canada, Giappone, Australia e altri paesi chiave hanno emanato una dichiarazione congiunta di supporto a Jerome Powell, presidente della Federal Reserve americana.

Questa mossa, resa nota dal Financial Times, emerge in un contesto di crescente tensione politica e giuridica che attanaglia la Federal Reserve, istituzione cardine dell’economia globale.

L’azione legale in corso negli Stati Uniti, la cui natura e portata sono oggetto di analisi in corso, rappresenta una sfida senza precedenti per l’indipendenza e l’operato della banca centrale statunitense.

La disputa tra Powell e il Presidente Donald Trump, incentrata sulle strategie di politica monetaria e sul ruolo appropriato della Fed nel sistema economico, ha esacerbato le preoccupazioni circa l’autonomia delle istituzioni e la stabilità finanziaria.

La dichiarazione congiunta, più di un semplice atto di cortesia, costituisce un monito alla salvaguardia dei principi fondamentali che governano le banche centrali moderne: l’indipendenza decisionale, la trasparenza e l’impegno alla stabilità dei prezzi e alla piena occupazione.

Questi principi, riconosciuti come pilastri della crescita economica sostenibile, sono essenziali per mantenere la fiducia dei mercati e dei cittadini.

L’indipendenza delle banche centrali non è un concetto astratto, ma un elemento cruciale per la credibilità delle politiche economiche.

Quando un’istituzione come la Federal Reserve è sottoposta a pressioni politiche dirette, la sua capacità di agire nell’interesse pubblico, e non in funzione di interessi particolari, rischia di essere compromessa.

Questo può portare a scelte di politica monetaria distorte, con conseguenze negative sulla crescita, sull’inflazione e sulla stabilità finanziaria.

La risposta delle principali banche centrali del mondo, quindi, non è soltanto un segnale di solidarietà a Jerome Powell, ma anche un’affermazione di valori condivisi e un appello alla protezione dell’integrità delle istituzioni finanziarie globali.

Il gesto sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale in un’epoca di crescenti incertezze economiche e geopolitiche, ricordando che la stabilità finanziaria è un bene comune che richiede un impegno collettivo e una difesa costante dai tentativi di politicizzazione.

Il futuro dell’economia globale, in parte, dipenderà dalla capacità di preservare i principi che hanno guidato la gestione delle banche centrali negli ultimi decenni.