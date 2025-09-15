Ben Gvir e il Lusso a Gaza: Un Piano di Colonizzazione

La visione di un futuro per Gaza, delineata dal ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, trascende una semplice ripresa del controllo territoriale.

L’annuncio, pronunciato in occasione del Capodanno ebraico, rivela un progetto di trasformazione urbana radicale, volto a ridefinire il panorama demografico, infrastrutturale e simbolico della città costiera.

Il piano, concepito come fase successiva alla presunta “vittoria” a Gaza, prevede la costruzione di un complesso residenziale di lusso destinato esclusivamente alle forze di polizia.

Questa scelta non è casuale, ma riflette una strategia di consolidamento del potere e di proiezione di un’immagine di prosperità e sicurezza.

La posizione privilegiata, con vista sul mare, sottolinea l’aspirazione a creare un’oasi di comfort e prestigio, un simbolo tangibile della presunta stabilità imposta.

L’affermazione di Ben Gvir, che definisce questo insediamento come uno dei “più belli del Medio Oriente”, non si limita a una mera dichiarazione estetica.

È un’esplicita rivendicazione di superiorità, un tentativo di erigere una realtà alternativa, plasmata secondo i dettami ideologici del ministro e del suo entourage.

Si tratta di un’affermazione che nega di fatto la storia, la cultura e le sofferenze di chi già abita Gaza.

L’insediamento stesso è presentato come un atto necessario per garantire la “sicurezza”, un termine che in questo contesto assume una connotazione profondamente politica.

La “sicurezza” non è intesa come tutela dei diritti umani e del benessere di tutti i residenti, ma come imposizione di un controllo assoluto, che esclude e marginalizza la popolazione locale.

L’annuncio di un “insediamento ebraico” a Gaza costituisce un’ulteriore escalation nella politica di colonizzazione, un’affermazione di diritti territoriali che contesta il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

Questa visione, improntata a un messianismo di destra, incarna una filosofia politica che intreccia elementi di espansionismo territoriale, di settarismo religioso e di autoritarismo.

L’insediamento non è visto come un atto di costruzione, ma come un’imposizione, un’affermazione di dominio che ignora le conseguenze umanitarie e le implicazioni geopolitiche.

La promessa di un quartiere lussuoso per le forze di polizia si traduce, di fatto, in un ulteriore ostacolo alla ricerca di una pace duratura e di una convivenza rispettosa nella regione.

La costruzione di questo nuovo quartiere, più che un progetto di sviluppo, si configura come un simbolo di segregazione e di perpetuazione del conflitto.