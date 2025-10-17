Bloccati i licenziamenti: la giustizia frena Trump durante lo shutdown.

Una decisione giudiziaria di portata significativa ha temporaneamente sospeso l’autorizzazione dell’amministrazione Trump a procedere con licenziamenti di funzionari pubblici durante lo shutdown governativo.

La giudice federale Susan Illston, in una sentenza che segna un precedente potenzialmente rilevante, ha emesso un’ordinanza provvisoria che interviene in una causa intentata dall’American Federation of Government Employees, bloccando per almeno due settimane qualsiasi azione di licenziamento.

La decisione della giudice Illston non è semplicemente una risposta a un’emergenza amministrativa, ma riflette una preoccupazione più profonda rispetto all’esercizio del potere esecutivo in un contesto di crisi istituzionale.

La giudice ha espresso il suo timore che l’amministrazione stia sfruttando lo shutdown – una situazione di costrizione finanziaria e operativa – per aggirare le norme legali e i protocolli standard, riducendo drasticamente il personale governativo in maniera indiscriminata.

Il numero di licenziamenti già disposti, che supera le 4.000 persone, costituisce un indicatore della gravità della situazione e dell’ampiezza dell’impatto sulle diverse agenzie governative.

Questi licenziamenti non sono stati presentati come misure temporanee o legate strettamente alla gestione dell’emergenza, ma sembrano piuttosto indicare una strategia più ampia, volta a rimodellare il panorama del personale governativo in un momento di vulnerabilità istituzionale.

L’ordinanza della giudice Illston sottolinea un principio fondamentale: anche in circostanze eccezionali, l’amministrazione non può agire al di fuori dei confini stabiliti dalla legge.

La sua decisione solleva interrogativi cruciali riguardo al ruolo del potere giudiziario nel bilanciare le esigenze di flessibilità amministrativa con la necessità di garantire il rispetto dello stato di diritto.

Questa vicenda va oltre la mera gestione di una crisi finanziaria; si configura come un momento di confronto tra due visioni contrapposte del governo: da un lato, una prospettiva che privilegia l’azione decisa e, potenzialmente, pragmatica; dall’altro, una visione che sottolinea l’importanza di salvaguardare i diritti dei lavoratori pubblici e di assicurare che l’azione amministrativa sia conforme ai principi costituzionali.

La decisione della giudice Illston rappresenta un argine temporaneo, ma significativo, contro un’interpretazione potenzialmente espansiva del potere esecutivo in tempi di difficoltà.