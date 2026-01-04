C-130: Rientrano in Italia le vittime del Capodanno a Crans-Montana.

- Advertisement -

Il silenzio greve si spezza con il rombo di un C-130 dell’Aeronautica Militare, un ponte aereo di dolore che riporterà in Italia le giovani vite spezzate dall’incendio del Capodanno a Crans-Montana.

L’aereo, simbolo tangibile di un cordoglio nazionale, decollerà da Sion alle prime luci del mattino, alle 11 precise, e farà rotta verso Milano Linate, dove atterrerà alle 11.50.

Questo viaggio aereo non è un semplice trasferimento di resti; è un atto di pietà collettiva, un riconoscimento del vuoto incolmabile lasciato da quattro ragazzi che avevano tutto per vivere.

Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi ed Emanuele Galeppini, nomi che si sono impressi nella coscienza di un’intera nazione, giovani portatori di sogni, speranze, talenti inespressi, strappati brutalmente alla vita in una tragedia che interroga le responsabilità e la sicurezza.

Da Milano, i feretri procederanno via terra: Achille e Chiara, giovani lombardi, saranno accolti nel capoluogo, teatro di una comunità addolorata.

Giovanni Tamburi, giovane bolognese, riposerà nella sua città, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Genova, città natale di Emanuele Galeppini, lo attenderà con il suo cordoglio, pronta ad accogliere il corpo del ragazzo che aveva quasi raggiunto la maggiore età.

L’evento, ben oltre la mera logistica del trasporto, rappresenta un momento di profonda riflessione.

Il Capodanno, festa simbolo di nuovi inizi e di promesse future, si è trasformato in un monito doloroso sulla fragilità della vita e sulla necessità imprescindibile di garantire la sicurezza, soprattutto quando si tratta di giovani.

L’incendio, un evento improvviso e devastante, ha evocato immagini di spensieratezza interrotte, di risate soffocate, di sogni infranti.

La comunità internazionale, testimone di questo tragico evento, si stringe alle famiglie colpite dal lutto.

Le bandiere a mezz’asta e le iniziative commemorative a Crans-Montana, così come il cordoglio espresso dalle autorità svizzere, sottolineano l’universalità del dolore e l’importanza di onorare la memoria di queste giovani vittime.

Il ritorno a casa, seppur segnato da un dolore lancinante, permette alle famiglie e alle comunità di celebrare la vita di Achille, Chiara, Giovanni ed Emanuele, e di preservare il ricordo delle loro speranze e dei loro sogni, affinché possano ispirare le generazioni future a vivere con passione, responsabilità e, soprattutto, in sicurezza.

Il volo del C-130 non è un addio, ma un impegno a onorare la loro memoria e a lavorare per un futuro in cui simili tragedie non si ripetano.