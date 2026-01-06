Caracas assediata: repressione e paura dopo il raid statunitense.

- Advertisement -

Caracas, città assediata.

Il vuoto lasciato dalla deposizione di Maduro si riempie di un’oppressiva presenza militare, segnando l’inizio di una repressione sistematica e un tentativo disperato di consolidare il potere nelle mani di un governo provvisorio.

L’eco del raid statunitense, un evento traumatico che ha squarciato la fragile stabilità venezuelana, risuona in un clima di sospetti e paura, alimentato da un decreto di eccezionalità che sospende le garanzie costituzionali e legittima un’azione repressiva senza precedenti.

La capitale, un tempo vibrante di vita, è ora teatro di una parata di forza, con carri armati che pattugliano le principali arterie e posti di blocco disseminati come sentinelle di un regime in crisi.

Gli agenti di sicurezza, oscurati da cappucci, incarnano un volto anonimo e spietato, impegnati in perquisizioni invasive, estorcendo informazioni dai telefoni cellulari e ispezionando i veicoli alla ricerca di presunti cospiratori.

Questa escalation di misure di sicurezza non è semplicemente una risposta all’attacco americano, ma una strategia predefinita per soffocare il dissenso e annullare qualsiasi tentativo di sfida all’autorità del governo ad interim guidato da Delcy Rodriguez.

Il decreto di eccezionalità, promulgato frettolosamente, è un’ammissione di debolezza, un tentativo di mascherare la perdita di controllo con un’esibizione di forza.

La sua formulazione è deliberatamente vaga, permettendo una vasta interpretazione e aprendo la strada ad arresti arbitrari e persecuzioni mirate.

La mobilitazione di tutte le forze di polizia, dalle agenzie nazionali a quelle municipali, indica una decisione di estendere la rete di sorveglianza e repressione a ogni angolo del paese.

L’attivazione del Comando per la Difesa Integrale della Nazione e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere non sono solo misure difensive; sono un chiaro segnale di un’imminente conflitto interno, una guerra civile latente che il regime spera di prevenire eliminando qualsiasi potenziale focolaio di ribellione.

Il dispiegamento della Milizia per compiti di difesa militare, un’organizzazione paramilitare leale al regime, segnala l’intenzione di militarizzare ulteriormente la società e reprimere violentemente qualsiasi forma di protesta o resistenza.

L’attacco americano, indipendentemente dalla sua natura e dalle sue motivazioni, è stato abilmente strumentalizzato dal governo ad interim per giustificare una repressione brutale e per delegittimare qualsiasi voce critica.

La caccia ai presunti collaboratori, un vero e proprio terrore istituzionalizzato, si estende ben oltre i presunti responsabili del raid, colpendo attivisti politici, giornalisti indipendenti e chiunque osi mettere in discussione l’autorità del regime.

Il futuro del Venezuela, un tempo simbolo di speranza e cambiamento, pende ora su un filo, minacciato dalla spirale di violenza e repressione che il governo ad interim ha innescato.

La ricostruzione della democrazia e la ricerca di una soluzione pacifica appaiono, al momento, lontane e incerte.