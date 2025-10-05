Cianjur: Crollo scuola, tragedia e interrogativi sulla sicurezza.

Il dolore si è intensificato mentre si delineava il tragico bilancio del crollo della scuola di Cianjur, in Indonesia.

La catastrofe, avvenuta in circostanze ancora in via di accertamento, ha lasciato una scia di devastazione e lutto che si estende ben oltre le macerie.

Le operazioni di soccorso, protrattesi per ore sotto un sole implacabile, hanno portato al recupero di 141 persone, un numero che però si rivela amaro: 104 sono state tratte in salvo, mentre il freddo dato di fatto ne certifica 37 come vittime del crollo.

Secondo le dichiarazioni di Yudhi Bramantyo, direttore delle operazioni dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso, la ricerca dei dispersi continua senza sosta, con la speranza – ormai flebile – di trovare superstiti tra le rovine.

Al momento, 26 persone risultano ancora scomparse, alimentando l’angoscia delle famiglie e dei cari.

Questo evento solleva interrogativi profondi e urgenti sulla sicurezza delle infrastrutture scolastiche in Indonesia, un paese ad alta sismicità.

La fragilità degli edifici, spesso costruiti con materiali di scarsa qualità e senza rispettare le normative antisismiche, emerge con una drammaticità innegabile.

Il crollo di questa scuola, che accoglieva studenti di diverse fasce d’età, è un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Al di là dell’immediato sgomento e della necessità di fornire assistenza ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime, è fondamentale avviare un’indagine approfondita per far luce sulle cause del disastro.

Sarà necessario esaminare la qualità dei materiali utilizzati, la corretta esecuzione dei lavori, il rispetto delle normative edilizie e, in ultima analisi, le responsabilità di chi ha progettato e costruito l’edificio.

Questo tragico episodio evidenzia, inoltre, la vulnerabilità di intere comunità ad eventi sismici, e la necessità di investire in programmi di prevenzione e mitigazione del rischio.

L’Indonesia, un arcipelago situato nel cosiddetto “Anello di Fuoco” del Pacifico, è particolarmente esposta a terremoti e tsunami.

È indispensabile rafforzare le infrastrutture, migliorare i sistemi di allerta precoce e promuovere una cultura della resilienza, in grado di proteggere la popolazione e di minimizzare gli impatti di future calamità naturali.

La comunità internazionale ha espresso il proprio cordoglio e ha offerto il proprio sostegno all’Indonesia, consapevole che la ricostruzione non sarà solo materiale, ma anche morale e sociale.

La memoria delle vittime sarà un monito costante per costruire un futuro più sicuro e sostenibile, dove la sicurezza e il benessere dei bambini siano al primo posto.

Il crollo di questa scuola rappresenta una ferita profonda per l’Indonesia, ma anche un’opportunità per riflettere, imparare e agire in modo responsabile, per onorare la memoria di coloro che abbiamo perso.