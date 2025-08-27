La Danimarpa ha convocato l’incaricato d’affari degli Stati Uniti a Copenaghen in seguito a un’indagine giornalistica sensazionale divulgata dalla televisione pubblica.

Le rivelazioni, che hanno scosso la comunità internazionale, dipingono un quadro preoccupante di tentativi di influenza, per quanto velati, sulla Groenlandia, territorio autonomo all’interno del Regno di Danimarpa, ma con una propria identità e un’ampia autonomia politica interna al contesto danese.

L’inchiesta, resa pubblica dal canale televisivo nazionale, suggerisce un’operazione di pressione, condotta durante l’amministrazione Trump, volta a riaprire la possibilità di acquisizione del territorio groenlandese.

Un progetto precedentemente ritenuto improbabile, visto il forte sentimento di autonomia e l’aspirazione alla piena sovranità della popolazione Inuit, che costituisce la maggioranza della popolazione groenlandese.

La mossa del Ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, segna una risposta formale e pragmatica.

La convocazione dell’incaricato d’affari americano non è semplicemente una reazione emotiva, bensì un atto di diplomazia volto a ottenere chiarimenti e garanzie.

Il governo danese, pur mantenendo legami strategici cruciali con gli Stati Uniti, deve tutelare l’autonomia groenlandese, preservando al contempo gli interessi nazionali e la stabilità regionale.

La questione groenlandese, lungi dall’essere un episodio isolato, riflette dinamiche più ampie.

Il territorio, ricco di risorse naturali – tra cui significative riserve di minerali rari, fondamentali per le tecnologie del futuro – e strategicamente posizionato tra l’Artico e il Nord Atlantico, è oggetto di crescente interesse geopolitico, con implicazioni che vanno ben oltre i confini danesi e groenlandesi.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sull’uso di canali diplomatici non trasparenti, sull’impatto delle interferenze nell’autodeterminazione dei popoli e sulla protezione dell’integrità territoriale degli Stati.

L’episodio, ora, chiama a una riflessione più ampia sul rispetto del diritto internazionale e sull’importanza di salvaguardare il principio di autodeterminazione dei popoli, anche in contesti strategici e di crescente interesse economico e geopolitico.