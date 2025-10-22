Dimissioni Werthein: terremoto nella politica estera argentina

La recente decisione del Ministro degli Affari Esteri argentino, Gerardo Werthein, di rassegnare le proprie dimissioni al Presidente Javier Milei, segna un punto di svolta significativo nel panorama politico argentino, alimentando speculazioni su un imminente riassetto governativo.

La notizia, inizialmente diffusa da fonti locali autorevoli e successivamente confermata da canali governativi, proietta un’ombra di incertezza sul futuro della politica estera argentina in un momento cruciale per il paese.

Le dimissioni di Werthein, sebbene anticipate da voci di un potenziale cambiamento di incarichi in seguito alle elezioni legislative, colpiscono comunque con una certa inattesa, suggerendo dinamiche interne più complesse di quanto inizialmente ipotizzato.

La sua figura, fino a poche ore prima, era una componente chiave della strategia diplomatica di Milei, focalizzata su un riavvicinamento con gli Stati Uniti e un riallineamento delle priorità commerciali, distaccandosi parzialmente dalle politiche estere del passato.

Diverse interpretazioni stanno emergendo per spiegare questo cambio repentino.

Alcuni analisti suggeriscono che le divergenze di opinioni sulla gestione delle relazioni con la Cina, un partner commerciale di fondamentale importanza per l’Argentina, potrebbero aver contribuito alla decisione di Werthein. Altri indicano la potenziale pressione esercitata da correnti interne al governo, desiderose di accelerare un cambiamento di rotta più marcato nella politica estera, con una maggiore enfasi sull’ideologia e meno sulla pragmatica gestione degli interessi nazionali.

Il rimpasto governativo annunciato da Milei a seguito delle elezioni si preannuncia quindi più ampio di quanto inizialmente previsto.

L’uscita di scena di Werthein apre la strada all’ingresso di nuovi attori, potenzialmente provenienti da ambienti ideologici più radicali, che potrebbero radicalizzare ulteriormente la politica estera argentina, con implicazioni significative per i rapporti con i paesi dell’America Latina e per la posizione dell’Argentina nel contesto internazionale.

L’incognita ora riguarda la scelta del successore di Werthein. Un profilo in linea con le posizioni più intransigenti di Milei potrebbe segnalare un’accelerazione del processo di trasformazione della politica estera argentina, mentre un nome più moderato potrebbe indicare una volontà di mantenere, almeno in parte, i ponti con i partner tradizionali.

In ogni caso, l’Argentina si trova a un bivio, con la politica estera che rischia di diventare terreno di scontro tra diverse visioni del futuro del paese.

La gestione di questa transizione si rivelerà cruciale per la stabilità politica ed economica dell’Argentina nei prossimi mesi.