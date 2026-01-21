Farah Pahlavi: Testimone di un’Iran che cambia.

- Advertisement -

Il crepuscolo di un’era monarchica si riflette negli occhi di Farah Pahlavi, ottantacinque anni portati con la dignità di chi ha visto crollare un mondo.

La vedova dello Scià Mohammad Reza Pahlavi, esiliata in seguito alla Rivoluzione del 1979, si erge oggi come voce di speranza e, al contempo, come testimone lucida di un cambiamento epocale in atto in Iran.Le recenti ondate di proteste, scatenate dalla tragica scomparsa di Mahsa Amini, hanno scavato un solco profondo nel tessuto sociale e politico iraniano, un solco che, a suo avviso, rende virtualmente impossibile un ritorno al *status quo ante*.

Non si tratta solo di una questione di rivendicazioni specifiche, ma di un profondo desiderio di cambiamento generazionale, una sete di libertà e di autodeterminazione che ha attraversato anni di repressione e silenzi forzati.

Lungi dal condividere visioni semplicistiche o dalla prospettiva di un ripristino della monarchia, Farah Pahlavi, figura complessa e culturalmente raffinata, sembra comprendere la natura multiforme e le implicazioni profonde di questo movimento.

La sua analisi è quella di un’osservatrice attenta, una donna che ha vissuto in prima persona le luci e le ombre del potere, e che ora, dalla sua posizione di esule, comprende la necessità di un rinnovamento radicale.

La sua convinzione che gli iraniani emergeranno vittoriosi da questo confronto non si traduce in una previsione di un esito specifico, ma piuttosto in una fede intrinseca nella resilienza del popolo iraniano, nella sua capacità di adattamento e nella sua innata aspirazione a una vita più giusta e libera.

Il “vincitore” non è un regime, ma la capacità del popolo di costruire un futuro basato su valori come la dignità umana, la libertà di espressione e la giustizia sociale.

L’espressione del suo desiderio di ritorno in Iran non va interpretata come un’ambizione politica, ma come la profonda nostalgia di una terra natia, un luogo intrinsecamente legato alla sua identità e alla sua storia.

È il desiderio di un ritorno alle radici, un bisogno di riconnettersi con un popolo che, nonostante le difficoltà, continua a rappresentare la sua più grande fonte di ispirazione.

Il ritorno, qualora possibile, non sarebbe un ritorno al passato, ma un atto di solidarietà e di supporto verso un popolo che lotta per il proprio destino.

Sarebbe un gesto simbolico, un ponte tra un passato complesso e un futuro incerto, un atto di speranza in un Iran capace di reinventarsi e di abbracciare un nuovo orizzonte di libertà e progresso.

La sua voce, proveniente dall’esilio, incarna la speranza silenziosa di un cambiamento profondo, un cambiamento che potrebbe finalmente liberare l’Iran dalle catene del passato.