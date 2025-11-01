Favela in rivolta: grido di dolore e accusa al governatore.

Nel cuore pulsante della Penha, un agglomerato di favelas che si aggrappano ai pendii carioca, si è consumato un atto di memoria e resistenza.

In un campo improvvisato, stipato di persone, un silenzio denso precede l’eco di grida e striscioni.

Non è un luogo di gioia, ma un santuario per l’elaborazione del dolore, un palcoscenico per l’accusa contro le istituzioni.

Centinaia di persone, prevalentemente giovani e donne, si sono radunate, un fiume umano vestito di bianco, colore della speranza e del lutto.

Il bianco, non un simbolo di resa, ma una dichiarazione di impegno per la pace, un anelito disperato in un contesto di violenza endemica.

L’aria vibra di rabbia repressa, alimentata dalla perdita di oltre cento vite nel corso di un’operazione di polizia contro il Comando Vermelho.

I manifestanti, provenienti da diversi quartieri della città, si fanno portavoce di una verità che raramente emerge dai labirinti delle favelas: quella di una comunità dimenticata, marginalizzata, in cui la giustizia sembra un concetto astratto.

Lo sguardo del mondo è attratto, testimoniato dalla presenza di media stranieri, che cercano di dare voce a una narrazione spesso soffocata dal rumore di una propaganda governativa.

Un cartello imponente, intriso di colore rosso acceso, punta il dito contro Claudio Castro, governatore bolsonarista, accusandolo di essere complice di una carneficina.

Adesivi con la sua effigie, accompagnati da una parola lapidaria: “assassino”, vengono distribuiti come atto di sfida.

Il messaggio è chiaro: non si tratta di un semplice scontro tra forze dell’ordine e criminalità organizzata, ma di una questione di potere, di giustizia sociale, di diritto alla vita.

Il grido “Vidas faveladas importam” (Le vite nelle favelas contano) risuona come un’eco del movimento Black Lives Matter, richiamando un’eredità di oppressione e disuguaglianza radicata nella storia del Brasile.

I manifestanti, in gran parte discendenti degli schiavi africani sbarcati al Cais do Valongo, si ergono a custodi di una memoria dolorosa e a promotori di un movimento di riscatto e identità.

Bandiere rosse, simboli di lotta e solidarietà, sventolano tra la folla, affiancate da quelle di Gioventù Rivoluzionaria, che vedono in Castro non solo un governatore, ma un terrorista.

L’immagine di Marielle Franco, l’attivista nera assassinata nel 2018, si materializza come un faro di speranza e un monito costante.

“Marielle chiese, e anch’io chiedo: quanti ancora devono morire perché questa guerra finisca?” La sua domanda, un grido di dolore e un appello alla giustizia, si fonde con le voci dei manifestanti.

Nonostante la veemenza della protesta, l’opinione pubblica brasiliana è profondamente divisa.

I sondaggi rivelano un sostegno significativo alla maxi-operazione, soprattutto a livello nazionale e nella stessa Rio de Janeiro.

Paradossalmente, anche all’interno delle favelas, un’ampia maggioranza apprezza l’intervento delle forze dell’ordine, forse spaventata dalla violenza che permea la vita quotidiana.

La paura e la disperazione, spesso, mascherano la rabbia e la frustrazione.

La diffusione dei nomi dei primi 99 morti, un elenco agghiacciante che rivela una rete di criminalità organizzata ramificata in tutto il paese, complica ulteriormente il quadro.

Molti dei deceduti avevano precedenti penali, alcuni erano latitanti, altri provenivano da altre regioni.

La scoperta che i complessi di Penha e Alemão fungevano da quartier generale nazionale del Comando Vermelho e centro di addestramento sottolinea l’importanza strategica della zona.

Tuttavia, questa narrazione non cancella il dolore, non lenisce la rabbia, non giustifica la perdita di vite umane.

Resta la sensazione amara che, dietro la retorica della guerra alla criminalità, si cela una profonda crisi sociale e una profonda ingiustizia.