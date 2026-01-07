Francia, maltempo paralizza il Paese: vittime e disagi.

- Advertisement -

Un’ondata di maltempo ha paralizzato diverse regioni della Francia, mettendo a dura prova le infrastrutture di trasporto e causando, purtroppo, un bilancio di vittime.

La situazione, iniziata nella mattinata odierna, ha visto la temporanea sospensione delle attività in sei aeroporti situati nell’area occidentale e settentrionale del paese, un segnale tangibile della potenza dell’evento meteorologico.

Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert Bray (in prossimità di Amiens), Saint-Nazaire e Brest hanno momentaneamente cessato le operazioni a causa dell’accumulo di neve e della formazione di ghiaccio, elementi che hanno reso pericolose le manovre a terra e le condizioni di visibilità insufficienti per il decollo e l’atterraggio.

Nonostante le difficoltà, gli aeroporti parigini, Charles de Gaulle e Orly, hanno mantenuto la regolare operatività, evitando cancellazioni o riduzioni degli orari dei voli, un risultato ottenuto grazie a un’intensa attività di sgombero neve e antighiaccio.

Tuttavia, il quadro generale è segnato da gravi disagi e, soprattutto, da un doloroso tributo in termini di vite umane.

Le intense precipitazioni nevose, aggravate dalla formazione di ghiaccio nero – una patina invisibile e particolarmente insidiosa – hanno causato almeno cinque decessi sulle strade francesi.

Un tragico incidente nel sud-ovest del paese ha visto coinvolte due persone, mentre un autista di Ncc (Noleggio con Conducente) ha perso la vita precipitando in un corso d’acqua vicino a Parigi.

A questa serie di eventi si aggiunge la scomparsa, verificatasi nella giornata precedente, di un autista di furgone in un incidente stradale nella regione parigina.

Il Ministro dei Trasporti ha espresso preoccupazione per la situazione, riconoscendo, con rammarico, una sottovalutazione iniziale dell’intensità dell’evento meteorologico da parte del servizio meteorologico nazionale.

Questa ammissione solleva interrogativi sulla capacità di previsione e di allerta precoce, sottolineando l’importanza di una costante revisione dei sistemi di monitoraggio e di comunicazione del rischio in caso di eventi meteorologici estremi.

La vicenda evidenzia, inoltre, la vulnerabilità delle infrastrutture e la necessità di piani di emergenza più efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi essenziali in condizioni avverse.

Il focus ora è sulla gestione delle emergenze, sul supporto alle famiglie delle vittime e sulla valutazione approfondita delle cause per evitare che simili tragedie si ripetano.