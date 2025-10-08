Francia sull’orlo del baratro: Lecornu sfida la crisi politica

La Francia si trova sull’orlo di una svolta, un momento cruciale che mette a dura prova la stabilità politica e l’orizzonte economico del paese.

Il premier dimissionario Sébastien Lecornu, designato dal Presidente Emmanuel Macron per disinnescare la crisi, si trova ad affrontare una sfida titanica: costruire un fragile accordo entro una scadenza imminente, un compito arduo in un contesto di profonda polarizzazione.

L’assenza di Marine Le Pen e Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, dai tavoli di negoziato amplifica la complessità della situazione.

La loro decisione di rinunciare al dialogo, alimentando richieste di elezioni anticipate, riflette una frattura profonda nel panorama politico francese, dove le dinamiche di potere si sono radicalmente trasformate.

Le richieste di nuove elezioni non sono solo un’espressione di dissenso, ma anche una strategia per capitalizzare sul malcontento popolare e rimodellare gli equilibri di forza.

Lecornu, impegnato in un frenetico susseguirsi di incontri a Matignon, è chiamato a ricomporre un mosaico frammentato.

L’obiettivo non è semplicemente quello di formare un governo di compromesso, ma di delineare una “governance per obiettivi” – una struttura temporanea e mirata, capace di garantire la realizzazione di due imperativi strategici per la Repubblica.

La prima priorità è la definizione di una manovra finanziaria per il 2026.

Questo non è solo un esercizio tecnico di bilancio; si tratta di proiettare la Francia verso un futuro economico incerto, segnato dall’inflazione persistente, dalle tensioni geopolitiche e dalla necessità di una transizione ecologica rapida.

La manovra dovrà equilibrare la necessità di risanare i conti pubblici con l’imperativo di sostenere la crescita e proteggere i cittadini più vulnerabili.

La seconda, e non meno complessa, questione riguarda il futuro istituzionale della Nuova Caledonia.

Questa enclave transoceanica, con la sua storia di lotte per l’autodeterminazione e le sue delicate dinamiche identitarie, rappresenta una sfida di ordine costituzionale.

La questione non è semplicemente quella di una riorganizzazione amministrativa, ma di una ridefinizione del suo status all’interno della Repubblica Francese, un processo che deve tenere conto delle aspirazioni dei Kanak, della comunità francese e degli altri abitanti dell’arcipelago.

Il fallimento in questo ambito rischia di riaccendere tensioni che hanno segnato la storia recente del paese e di compromettere l’immagine della Francia sulla scena internazionale.

La capacità di Lecornu di raggiungere un accordo, pur parziale, determinerà non solo l’evoluzione immediata della situazione politica, ma anche la traiettoria della Francia nei prossimi anni.

Il suo successo o fallimento rappresenterà un banco di prova cruciale per la capacità del Presidente Macron di gestire una crisi che mette a repentaglio la credibilità del sistema politico francese e l’ambizione di proiettare la Francia come leader in Europa e nel mondo.

La posta in gioco è altissima: la stabilità della seconda economia della zona euro e la coesione sociale di una nazione profondamente divisa.