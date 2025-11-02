Gaza: bilancio tragico, dati controversi, urgenza di aiuti.

La Striscia di Gaza è scossa da un nuovo, tragico bilancio di vittime, in un contesto di persistente tensione e incertezze post-cessate il fuoco.

Le strutture sanitarie locali, già gravate da carenze croniche di risorse e infrastrutture, si ritrovano a fronteggiare un’impennata di feriti e decessi, riflettendo l’intensità degli scontri recenti.

Secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità di Gaza, gestito dal governo di Hamas, negli ultimi ventiquattro ore si sono registrate tre perdite di vite umane negli ospedali, a cui si aggiunge un ulteriore decesso sopraggiunto in ambiente ospedaliero a seguito delle ferite riportate in un attacco precedente.

Le squadre di soccorso, operando in condizioni estremamente difficili tra le macerie, hanno estratto altri tre corpi di civili palestinesi, sottolineando la devastazione che continua a colpire la popolazione civile.

Il Ministero della Sanità, nel suo resoconto, afferma che, a partire dall’implementazione del cessate il fuoco, il numero complessivo di palestinesi deceduti a causa di attacchi israeliani all’interno della Striscia di Gaza ha raggiunto, secondo le loro stime, 236 individui.

Questo dato, contestabile e difficile da verificare in maniera indipendente, evidenzia la gravità della situazione umanitaria e la necessità di una più ampia e duratura tregua.

Parallelamente, il Ministero segnala anche un significativo numero di feriti, stimato in circa 600 persone, molte delle quali richiedono cure mediche specialistiche che non sono disponibili nella Striscia.

La precarietà delle infrastrutture mediche, acuita da anni di conflitto e blocco, rende la gestione di un flusso così elevato di pazienti una sfida insormontabile.

Questo nuovo bilancio si inserisce in un contesto più ampio di profonda instabilità, dove la fragilità della pace post-conflitto è costantemente messa a dura prova.

La verifica indipendente dei dati forniti dal Ministero della Sanità di Gaza è ostacolata dalle restrizioni all’accesso alla Striscia e dalla complessità della situazione politica, ma la gravità della crisi umanitaria è innegabile e richiede un’azione immediata da parte della comunità internazionale.

La ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, la garanzia di un accesso sicuro e continuo agli aiuti umanitari e il perseguimento di soluzioni politiche sostenibili rimangono imperativi imprescindibili per evitare ulteriori tragedie e per promuovere una pace duratura.

La necessità di un’indagine indipendente sugli eventi recenti, con l’obiettivo di accertare le responsabilità e garantire giustizia per le vittime, è altrettanto cruciale per il futuro della regione.