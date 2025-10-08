Giappone sotto assalto: orsi sempre più vicini, paura e drammi.

L’inquietudine serpeggia in Giappone, dove la convivenza tra uomo e natura sta assumendo toni sempre più drammatici.

Un’ondata di avvistamenti di orsi, spesso culminati in tragici attacchi mortali, sta mettendo a dura prova la sicurezza delle comunità locali e sollevando interrogativi urgenti sulla gestione del territorio e la tutela della fauna selvatica.

L’episodio più recente, verificatosi a Numata, nella prefettura di Gunma, ha scosso la quiete di una tranquilla serata.

Un maschio di orso, stimato in lunghezza attorno al metro e mezzo, ha irrotto in un supermercato, seminando il panico tra i presenti.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano l’animale, visibilmente disorientato, vagare per le corsie del negozio per circa quattro minuti, prima di fuggire.

Due clienti, un uomo di 76 e uno di 69 anni, hanno subito ferite lievi, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi.

Oltre ai feriti, l’orso ha causato danni materiali, rovinando una vetrina del banco del pesce, disperdendo avocado nella sezione frutta e tentando di arrampicarsi sugli scaffali.

La presenza dell’orso, in un contesto urbano densamente popolato, ha generato un profondo senso di vulnerabilità tra i presenti.

Parallelamente, un altro incidente nella regione montuosa di Iwate ha riportato la scoperta del corpo di un uomo, presumibilmente vittima di un attacco di orso.

Questo episodio, unito all’aggressione a un contadino da parte di un orso con un cucciolo e all’attacco a una turista spagnola a Shirakawa-go, evidenzia una situazione di crescente pericolo.

Le autorità giapponesi, attraverso il Ministero dell’Ambiente, hanno documentato un’escalation di aggressioni ursine, con 108 episodi tra aprile e settembre di quest’anno, di cui cinque con esito fatale.

Questa impennata non è casuale.

Gli esperti concordano sulla base di un complesso intreccio di fattori ambientali e socioeconomici.

I cambiamenti climatici stanno alterando radicalmente gli ecosistemi, modificando le abitudini alimentari degli orsi e spingendoli a cercare nuove fonti di cibo, spesso avvicinandoli ai centri abitati.

La concomitante riduzione della popolazione nelle aree rurali, un fenomeno accentuato dallo spopolamento e dall’invecchiamento demografico, riduce la presenza umana nelle zone di confine tra foresta e città, diminuendo la deterrenza naturale e facilitando l’accesso degli orsi alle risorse umane.

La gestione del territorio, tradizionalmente caratterizzata da un equilibrio delicato tra sviluppo economico e conservazione ambientale, si trova ora di fronte a una sfida complessa.

Le operazioni di pattugliamento della polizia, sebbene importanti, rappresentano una soluzione temporanea.

È necessario un approccio più strategico, che includa la mappatura precisa delle aree a rischio, l’implementazione di misure di prevenzione, come la protezione delle abitazioni e delle coltivazioni, e la sensibilizzazione della popolazione sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla prevenzione degli incontri ravvicinati con gli animali selvatici.

La situazione attuale richiede una riflessione profonda sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente, un dialogo aperto tra le comunità locali, le istituzioni e gli esperti, e un impegno concreto per la ricerca di soluzioni sostenibili che permettano di garantire la sicurezza delle persone, la protezione della fauna selvatica e la salvaguardia del patrimonio naturale giapponese.

La convivenza, per essere possibile, deve fondarsi sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza dei limiti imposti dalla natura.