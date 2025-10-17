Giornata lavorativa in Grecia: riforma controversa accende il dibattito.

L’approvazione in Grecia di una riforma legislativa incentrata sull’estensione della giornata lavorativa solleva interrogativi complessi e segna un punto di svolta nelle politiche del lavoro del paese.

Il disegno di legge, promosso e sostenuto dal governo di Nea Dimokratia, leader del centro-destra, è stato recentemente ratificato dal parlamento ellenico, concedendo in alcune circostanze la possibilità di giornate lavorative protratte fino a 13 ore.

La decisione, che ha suscitato un acceso dibattito pubblico e reazioni contrastanti tra i sindacati, i partiti di opposizione e gli operatori economici, si colloca all’interno di un quadro più ampio di tentativi governativi volti a stimolare la crescita economica e a migliorare la competitività del paese, particolarmente dopo le ripercussioni economiche dovute alla pandemia e alle turbolenze globali.

Il governo argomenta che questa flessibilità, seppur limitata a specifiche condizioni, mira a rispondere alle esigenze di settori chiave come il turismo, l’agricoltura e l’industria manifatturiera, offrendo alle aziende la possibilità di adeguarsi ai picchi di domanda e di aumentare la produzione.

Tuttavia, la misura non è priva di critiche.

I sindacati hanno espresso forti preoccupazioni riguardo al potenziale impatto negativo sulla salute e il benessere dei lavoratori, sollevando interrogativi sulla sostenibilità di orari di lavoro così prolungati e sulla mancanza di garanzie adeguate in termini di riposo, sicurezza e compensazione.

Si teme un aumento dello stress, della stanchezza e, potenzialmente, un incremento dei rischi per la salute a lungo termine.

L’opposizione, composta principalmente da partiti di centrosinistra e di sinistra, ha contestato la riforma definendola un attacco ai diritti dei lavoratori e una misura regressiva che favorisce gli interessi delle grandi imprese a scapito del capitale umano.

Si sottolinea la mancanza di un dibattito pubblico significativo e la scarsa considerazione verso le voci dei lavoratori durante il processo di elaborazione della legge.

L’approvazione è stata resa possibile dalla solida maggioranza parlamentare detenuta da Nea Dimokratia, che ha consentito al governo di superare le resistenze dell’opposizione e di far prevalere la propria visione.

La legge introduce, inoltre, meccanismi di compensazione, come indennità aggiuntive per le ore lavorate oltre il limite ordinario, ma la loro effettiva applicazione e l’adeguatezza rispetto al carico di lavoro supplementare rimangono oggetto di scrutinio.

La riforma legislativa rappresenta un esperimento che potrebbe avere implicazioni significative per il mercato del lavoro greco, influenzando non solo le condizioni di lavoro ma anche la produttività, l’innovazione e la coesione sociale.

L’effettivo impatto dipenderà dalla rigorosa applicazione delle garanzie previste e dalla capacità del governo di monitorare e mitigare gli effetti negativi, garantendo al contempo che i benefici economici promessi si traducano in un miglioramento del tenore di vita per tutti i cittadini greci.

La vicenda apre un dibattito cruciale sull’equilibrio tra flessibilità del mercato del lavoro, produttività e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori in un contesto economico in continua evoluzione.