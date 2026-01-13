Groenlandia: Danimarca respinge l’offerta USA e ribadisce la sovranità.

- Advertisement -

La recente escalation di interesse da parte degli Stati Uniti per la Groenlandia, culminata in proposte di acquisto che hanno suscitato sconcerto e indignazione, ha innescato una delicata riaffermazione di sovranità e un chiarimento delle dinamiche tra Danimarca e il territorio autonomo groenlandese.

La premier danese, Mette Frederiksen, ha risposto con fermezza, escludendo categoricamente qualsiasi possibilità di cessione del territorio, sottolineando con veemenza che la Groenlandia non è merce da poter essere acquistata e venduta.

Questo rifiuto non si configura come un semplice atto politico, ma rappresenta la cristallizzazione di un profondo legame storico, culturale e identitario che lega la Danimarca alla Groenlandia.

Un legame che, pur segnato da un passato coloniale complesso e da una graduale concessione di autonomia, si fonda su un obbligo di tutela e di cooperazione.

La Groenlandia, con la sua ricca eredità inuit e il suo ruolo strategico cruciale nell’Artico, è parte integrante dell’identità danese e, di conseguenza, del suo impegno verso la sicurezza collettiva.

L’affermazione di Frederiksen non si limita a respingere l’offerta statunitense; è un messaggio diretto alla NATO, un’esplicita richiesta di estendere la protezione e la deterrenza alleate non solo ai confini convenzionali degli stati membri, ma a ogni singolo frammento di territorio che ne fa parte, inclusa la Groenlandia.

Questa presa di posizione evidenzia la crescente rilevanza strategica dell’Artico, un’area sempre più contesa a causa dei cambiamenti climatici, delle risorse naturali e delle implicazioni geopolitiche.

L’interesse degli Stati Uniti, motivato dalla necessità di rafforzare la presenza militare nella regione e di accedere alle risorse minerarie presenti nel sottosuolo groenlandese, solleva questioni cruciali sulla sovranità territoriale, l’autodeterminazione dei popoli e l’equilibrio delle forze nell’Artico.

La risposta danese, pertanto, si configura come un monito: la sicurezza internazionale non può essere perseguita a costo di compromettere i principi fondamentali del diritto internazionale e i diritti dei popoli.

La posizione del leader groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, si allinea perfettamente con quella della premier danese, rafforzando ulteriormente la coerenza della risposta comune.

Questo momento cruciale non solo definisce il futuro delle relazioni tra Danimarca e Groenlandia, ma contribuisce a plasmare il panorama geopolitico dell’Artico, richiamando la necessità di un approccio cooperativo e rispettoso dei principi fondamentali che governano le relazioni internazionali.

L’Artico non è una zona di conflitto, ma un’area di responsabilità condivisa, dove la collaborazione e il rispetto della sovranità nazionale devono prevalere.