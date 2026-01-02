Il Ministro Israeliano Zohar Riapre le Ferite del Conflitto Israele-Palestina

- Advertisement -

Le recenti dichiarazioni di Miki Zohar, ministro israeliano della Cultura, hanno riacceso un dibattito acceso e complesso sulle rivendicazioni territoriali e sulle implicazioni culturali del conflitto israelo-palestinese.

Affermando che la Striscia di Gaza “appartiene a Israele” e definendo la popolazione palestinese residente come “ospiti” con un permesso temporaneo, Zohar ha incarnato una posizione radicale che riflette una corrente di pensiero all’interno del partito Likud, attualmente al governo.

Questa visione, lungi dall’essere una novità, si radica in una narrazione storica che lega indissolubilmente la terra di Israele alle identità ebraiche, spesso reinterpretando eventi biblici e storici per giustificare le rivendicazioni territoriali.

La Striscia di Gaza, densamente popolata e storicamente legata all’Egitto e alla Palestina, viene così relegata a uno status di “territorio in attesa”, un’area temporaneamente concessa ad una popolazione considerata transitoria.

La decisione di Zohar di valutare il blocco dei finanziamenti a produzioni cinematografiche israeliane, in seguito all’assegnazione del premio Ophir a un film che racconta le difficoltà di un giovane palestinese della Cisgiordania nel ricevere il permesso di accedere a una spiaggia israeliana, rivela una più ampia tensione tra espressione artistica, identità nazionale e controllo politico.

Il ministro, pur non avendo visto il film in questione, lo accusa di rappresentare le Forze di Difesa Israeliane (IDF) in una luce negativa e di presentare Israele come potenza occupante.

L’uso del termine “Giudea e Samaria” per riferirsi alla Cisgiordania, un’espressione carica di significato storico e simbolico, sottolinea l’intento di riaffermare la sovranità israeliana su un territorio internazionale.

La negazione dell’occupazione, nonostante le decisioni delle Nazioni Unite e la percezione diffusa a livello internazionale, riflette una volontà di ridefinire la realtà geopolitica e di legittimare le politiche di insediamento.

La richiesta di produrre film “che gli israeliani amano vedere” e non quelli apprezzati in Europa, solleva interrogativi sull’indipendenza artistica e sulla censura.

Suggerisce un desiderio di controllo sulla narrazione culturale, di plasmare l’immagine di Israele all’estero e di allineare la produzione cinematografica agli interessi politici del governo.

Questo approccio rischia di soffocare la diversità di voci e prospettive all’interno della società israeliana e di limitare la capacità del cinema di affrontare temi complessi e controversi.

Le parole di Zohar, pur rappresentando una posizione esplicita, riflettono un clima politico e sociale in cui la discussione sulle responsabilità, i diritti e le aspirazioni di entrambe le popolazioni coinvolte nel conflitto appare sempre più polarizzata e difficile da conciliare.

La questione della sovranità territoriale e dell’identità culturale si intreccia in un nodo complesso, che richiede un approccio dialogico e una profonda riflessione sulle implicazioni etiche e politiche delle scelte compiute.