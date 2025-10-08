Immunità a Salis: Sospesa a Strisburgo, Tensione con l’Ungheria

La drammatica seduta plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ha rappresentato un momento di altissima tensione, culminando in una decisione cruciale per il caso Ilaria Salis: l’approvazione, con un margine infinitesimale – 306 voti a favore contro 305 contrari – della concessione dell’immunità parlamentare.

L’esito, sospeso per ore, ha evitato che la giornalista italiana, imprigionata in Ungheria con l’accusa di spionaggio, rimanesse soggetta alla giurisdizione locale, aprendo la strada a un possibile ritorno in Italia.

L’approvazione dell’immunità solleva una serie di complesse implicazioni giuridiche e politiche, trascendendo il singolo caso personale di Ilaria Salis e toccando questioni fondamentali relative al ruolo del Parlamento Europeo, alla sovranità nazionale, al principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e ai rapporti tra istituzioni europee e stati membri.

L’Ungheria, che aveva contestato ferocemente la richiesta di immunità, considera la decisione del Parlamento Europeo una potenziale interferenza nei suoi processi giudiziari e una sfida alla sua autonomia decisionale.

Il governo ungherese aveva sostenuto che la richiesta di immunità fosse pretestuosa e motivata da considerazioni politiche, accusando l’UE di favoritismi.

La decisione di Strasburgo, pur essendo conforme al regolamento parlamentare che prevede l’immunità per i membri eletti, rischia di inasprire ulteriormente le già tese relazioni tra Bruxelles e Budapest, in un contesto segnato da divergenze su temi cruciali come lo stato di diritto, i diritti umani e l’indipendenza della magistratura.

La vicenda Ilaria Salis, lungi dall’essere una mera disputa legale, si configura come un banco di prova per il principio della tutela dei diritti umani e della libertà di stampa all’interno dello spazio europeo.

La giornalista, accusata di aver raccolto informazioni riservate e di aver agito a favore di un paese straniero, nega con fermezza le accuse e sostiene di essere stata vittima di un errore giudiziario.

La sua detenzione preventiva, protrattasi per diversi mesi, ha suscitato ampie preoccupazioni da parte di organizzazioni internazionali e di colleghi giornalisti, che hanno denunciato la mancanza di trasparenza e di garanzie procedurali nel processo.

La decisione del Parlamento Europeo, pur rappresentando un passo avanti verso la liberazione di Ilaria Salis, non pone fine alla vicenda.

Resta aperto il dibattito sulla validità delle accuse mossele e sulla possibile estradizione verso l’Italia per affrontare un processo in un tribunale italiano.

La complessità del caso, l’importanza delle implicazioni politiche e giuridiche e la sensibilità dell’opinione pubblica rendono necessario un approccio cauto e rispettoso dei diritti di tutte le parti coinvolte, nel quadro dello stato di diritto e dei principi fondamentali dell’Unione Europea.

L’incertezza sul futuro rimane elevata, e il percorso verso la piena risoluzione della vicenda si preannuncia ancora lungo e arduo.