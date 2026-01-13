Iran: Allarme Usa, ai cittadini: Lasciate subito il Paese.

- Advertisement -

Situazione critica in Iran: Avviso di massima urgenza per i cittadini statunitensiIl Dipartimento di Stato americano, in un comunicato con toni di allarme, ha diffuso un avviso di massima urgenza rivolto ai cittadini statunitensi residenti o di transito in Iran. La raccomandazione è di lasciare immediatamente il Paese, a causa di un deterioramento precipitoso della situazione interna, caratterizzato da un’escalation delle proteste, da episodi di violenza e da una progressiva restrizione delle comunicazioni digitali.

La decisione, assunta in un contesto di crescente instabilità, riflette una valutazione approfondita dei rischi connessi alla persistenza di un movimento di dissenso che, nella sua terza settimana, ha già lasciato una scia di vittime e detenuti.

Fonti indipendenti, organizzazioni per i diritti umani e media internazionali parlano di un bilancio, seppur difficile da verificare con precisione, che include centinaia di decessi e migliaia di arresti.

La repressione delle manifestazioni, inizialmente scatenate dalla morte di Mahsa Amini, si è ampliata, toccando diverse città e gruppi sociali, alimentando un clima di paura e incertezza.

L’assenza di una presenza diplomatica statunitense diretta in Iran complica ulteriormente la gestione dell’emergenza.

Gli Stati Uniti non dispongono di un’ambasciata o consolato sul territorio iraniano, lasciando i propri cittadini in una condizione di vulnerabilità.

L’assistenza consolare ordinaria è affidata all’ambasciata svizzera a Teheran, la quale fornisce esclusivamente servizi di emergenza, con risorse limitate e una capacità operativa fortemente condizionata dal contesto politico.

Un aspetto particolarmente preoccupante è la situazione dei cittadini statunitensi detenuti in Iran, molti dei quali possiedono una doppia cittadinanza.

L’accesso a supporto diplomatico e assistenza legale per questi individui risulta estremamente difficile, spesso impedito dalle complesse dinamiche politiche e dalle restrizioni imposte dalle autorità iraniane.

L’accesso a informazioni indipendenti e la possibilità di comunicare con il proprio paese d’origine sono drasticamente ridotti, aumentando il rischio di abusi e di trattamenti ingiusti.

L’interruzione quasi totale della connettività internet, imposta dal governo iraniano per limitare la diffusione di notizie e ostacolare l’organizzazione delle proteste, aggrava ulteriormente la situazione, rendendo pressoché impossibile per i cittadini statunitensi comunicare con le proprie famiglie e ricevere assistenza.

Questa misura rappresenta una chiara indicazione della volontà del regime di controllare il flusso di informazioni e reprimere il dissenso.

Il Dipartimento di Stato americano sottolinea l’importanza di valutare attentamente la propria sicurezza e di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi inutili.

La raccomandazione di lasciare immediatamente il Paese è un segnale di profonda preoccupazione e riflette una situazione interna in rapido deterioramento, con implicazioni potenzialmente gravi per la sicurezza e il benessere dei cittadini statunitensi.

La priorità assoluta è la protezione della vita e della libertà dei cittadini americani, in un contesto di crescente incertezza e instabilità.