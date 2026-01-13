Iran, Italia: Equilibrio tra Pragmatismo e Valori Fondamentali

- Advertisement -

La politica estera italiana verso l’Iran si fonda su un delicato equilibrio tra pragmatismo e principi fondamentali, un’equazione complessa che richiede un’attenta calibrazione.

Non si tratta di una mera acquiescenza alle dinamiche interne iraniane, né di un’ostentazione di condanne retoriche.

Piuttosto, si configura come una presenza costante, seppur discreta, volta a salvaguardare gli interessi nazionali e a preservare, ove possibile, le vie del dialogo.

Questo approccio, lungi dall’essere una rinuncia ai valori, è una strategia per mantenere aperto un canale di comunicazione con un regime che si discosta profondamente dai principi democratici occidentali.

L’affermazione recente del Ministro degli Esteri Tajani, in Senato, ha esplicitamente rimarcato questa dicotomia.

La libertà, pilastro irrinunciabile della nostra visione politica, è il cardine su cui si fonda ogni azione governativa.

Non possiamo, in coscienza, ignorare le sofferenze del popolo iraniano, che in questo momento storico rivendica con coraggio il proprio diritto a una vita dignitosa e all’autodeterminazione.

Le immagini di donne e uomini che lottano per la libertà, pagando un prezzo altissimo in termini di vite, ferite, detenzioni e, con forte probabilità, torture, rappresentano una sfida morale che non possiamo eludere.

La condanna, pertanto, non si limita alla retorica, ma si traduce in un impegno concreto.

Un impegno volto a esercitare ogni possibile pressione, non attraverso azioni unilaterali che rischierebbero di isolare ulteriormente il paese e compromettere le opportunità di dialogo, ma attraverso un approccio multilaterale, in sinergia con i partner internazionali.

L’obiettivo primario è l’abolizione della pena di morte, una forma di punizione crudele e inaccettabile, soprattutto quando applicata a persone che esprimono dissenso politico.

Oltre all’abolizione della pena capitale, si auspica, con determinazione, un processo di transizione pacifica verso un sistema politico più aperto, inclusivo e rispettoso dei diritti umani.

Una transizione che permetta al popolo iraniano di scegliere liberamente il proprio governo, le proprie istituzioni e il proprio futuro.

Questo implica il riconoscimento del diritto alla dissidenza, la liberazione dei prigionieri politici e la garanzia di un ambiente in cui le voci critiche possano essere espresse senza timore di ritorsioni.

La capacità di dialogo, lungi dall’essere un segno di debolezza, è una risorsa strategica che permette di influenzare, anche da lontano, il corso degli eventi.

Non si tratta di legittimare le azioni del regime, ma di mantenere aperta una porta, per quanto stretta, attraverso la quale possa filtrare l’influenza dei valori occidentali e la speranza di un futuro migliore per l’Iran. La strada è ardua e costellata di ostacoli, ma la perseveranza nel perseguire la libertà e la giustizia resta un imperativo morale che guida la politica estera italiana verso l’Iran.