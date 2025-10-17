Lecornu: Al lavoro!. Sfida e compromessi per il governo Macron.

Nel cuore di Parigi, a Palazzo Matignon, l’aria vibrante di una tensione palpabile si allenta quando Sébastien Lecornu, Ministro dell’Economia, Finanze e Sovranità Industriale, si rivolge al drappello di giornalisti assiepati.

La frase, semplice ma carica di significato, risuona nell’ambiente: “Adesso al lavoro!”.

Un monito, un invito a concentrarsi sulle sfide imminenti, dopo una settimana di intense battaglie parlamentari.

La vittoria, seppur fragorosa, è stata conquistata a denti stretti.

Il “Lecornu 2”, come è stato soprannominato, ha superato le mozioni di sfiducia presentate dalle forze di opposizione, La France Insoumise e il Rassemblement National, con un margine esiguo, appena diciotto voti.

Un soffio, un margine che testimonia la precarietà della situazione politica e la frammentazione del panorama parlamentare.

L’orizzonte che si profila è tutt’altro che roseo.

La manovra finanziaria in discussione, da trenta miliardi di euro, si configura come una prova di forza, un banco di prova per l’esecutivo Macron. Richiede tagli, compromessi, scelte difficili che rischiano di acuire le divisioni e alimentare il malcontento popolare.

Il Parlamento, privo di una maggioranza solida e coesa, rappresenta un ostacolo formidabile, un labirinto di interessi divergenti e posizioni contrapposte.

La gestione di questo passaggio delicato si rivela particolarmente complessa, richiedendo un’abile capacità di mediazione e un’inclinazione al compromesso.

Per assicurarsi, almeno in parte, l’appoggio dei socialisti, che hanno tracciato una linea di demarcazione netta con le altre forze di sinistra, Lecornu ha fatto una concessione significativa: la promessa di non ricorrere al famigerato articolo 49.3 della Costituzione.

Questa clausola, che permette al governo di approvare leggi senza un dibattito articolo per articolo, forzando un voto di fiducia unico, è spesso percepita come un’elusione democratica, una scorciatoia che ignora le voci dell’opposizione.

Rinunciarvi, in questa circostanza, è un segnale di volontà di dialogo, un tentativo di costruire ponti laddove le differenze sembrano insormontabili.

La decisione, lungi dall’essere priva di rischi, rivela una consapevolezza profonda: la sopravvivenza della manovra, e con essa la stabilità del governo, dipende dalla capacità di costruire un consenso, di trovare un terreno comune laddove i contrasti appaiono più evidenti.

Il lavoro vero, il più arduo, è appena iniziato.