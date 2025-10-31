Louvre: il mistero del furto si infittisce, caccia al committente

Il sipario sulla clamorosa svaliggiamento del Louvre si sta lentamente alzando, ma l’ombra di un mistero ancora più profondo si proietta sulla scena.

La polizia francese ha inferto un duro colpo alla rete criminale responsabile del furto degli otto inestimabili gioielli della corona francese, un patrimonio stimato a ottantaotto milioni di euro, ma la rete sembra estendersi ben oltre i semplici esecutori materiali.

Tre dei quattro individui che hanno audacemente violato la sicurezza del museo, sfruttando un montacarichi per accedere alla Galleria di Apollo nella mattinata del 19 ottobre, sono ora dietro le sbarre.

Resta latitante il quarto, identificato come il conducente di uno dei due scooter impiegati per la fuga, il cui ruolo nell’organizzazione del colpo è cruciale per ricostruire l’intera vicenda.

Ma l’attenzione delle autorità si concentra ora su una figura ancora più elusiva: il committente, l’architetto occulto di questa operazione, un personaggio di spicco nel panorama criminale che potrebbe aver orchestrato il furto da remoto.

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, i responsabili diretti non sembrano essere dei professionisti del calibro di quelli ritratti nei film di Hollywood, ma piuttosto esecutori, pedine in un gioco più grande.

L’inchiesta, guidata dalla procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, ha compiuto progressi significativi, culminati nella formalizzazione delle accuse nei confronti dell’algerino e del francese residente nella banlieue, entrambi sorpresi mentre tentavano di lasciare il paese.

Subito dopo, un’ulteriore ondata di arresti ha portato il numero dei sospetti a sette, inclusa una terza figura chiave, localizzata e arrestata ieri sera nel lussuoso XVI arrondissement parigino, in compagnia di tre individui ora in stato di fermo e interrogati come potenziali complici o testimoni.

Un quinto arresto è avvenuto nella regione di Seine-Saint-Denis, a nord di Parigi.

La procuratrice ha escluso che questi ultimi soggetti abbiano partecipato direttamente al furto, sottolineando però la loro potenziale utilità per le indagini.

Le meticolose perquisizioni nelle abitazioni dei sette sospettati hanno finora rivelato solo un vuoto angosciante: nessun segno dei preziosi gioielli.

Neppure i due uomini che hanno materialmente asportato i gioielli dalle teche hanno fornito informazioni utili, mantenendo un silenzio impenetrabile.

Il primo, un algerino di trentaquattro anni, si descrive come disoccupato, con un passato lavorativo da netturbino e fattorino.

Il suo casellario giudiziario è limitato a piccoli reati.

Il suo complice, un francese trentanovenne, presenta un profilo più complesso: è noto per gestire un servizio di taxi clandestino ed è recidivo in furti aggravati, uno dei quali, compiuto con un’auto-ariete, lo vede ancora sotto libertà vigilata in attesa di giudizio.

L’indagine si concentra ora sulla ricostruzione delle connessioni tra i sospetti e sull’identificazione del mandante, colui che ha fornito le risorse, la pianificazione e forse anche il capitale necessario per realizzare un colpo così audace e complesso.

La sparizione dei gioielli e il silenzio dei responsabili diretti alimentano il sospetto di una rete criminale molto più ampia e articolata, in grado di operare nell’ombra e di proteggere i propri interessi con determinazione.

Il recupero del tesoro e l’arresto del committente rappresentano la prossima, cruciale, tappa di questa intricata indagine.