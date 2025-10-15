Madagascar: Tentativo di Colpo di Stato e Fragilità Politica

Madagascar è scossa da un’emergenza politica di inattesa gravità.

Il presidente Andry Rajoelina ha reso noto di aver sventato un tentativo di colpo di Stato, un evento che getta una luce inquietante sulle dinamiche interne del paese e riapre ferite legate a precedenti transizioni autoritarie.

L’azione golpista, secondo quanto dichiarato dallo stesso Rajoelina, è stata perpetrata da un’unità militare d’élite, un’ironia amara considerando il ruolo cruciale che questa stessa unità ha avuto nel suo percorso verso la presidenza.

Ricordiamo che, nel 2009, un precedente intervento militare, orchestrato da una coalizione di ufficiali, culminò nella deposizione del presidente Marc Ravalomanana, aprendo un periodo di instabilità politica e transizioni complesse.

La stessa unità militare ora implicata in questo nuovo tentativo di colpo di Stato era stata, in quell’occasione, determinante nella consegna delle chiavi del potere a Rajoelina, allora emergente figura politica.

L’episodio attuale solleva interrogativi fondamentali sulla lealtà delle forze armate, sulla loro indipendenza e sull’influenza di correnti interne al sistema militare.

Il tentativo, sebbene sventato, rivela una profonda frattura all’interno delle istituzioni e un’insoddisfazione latente che rischia di destabilizzare il paese.

Si apre ora un delicato momento di analisi per comprendere le motivazioni alla base dell’azione golpista.

Potrebbero essere riconducibili a frustrazioni legate a dinamiche di potere all’interno dell’esercito, a insoddisfazione verso le politiche governative o a interessi personali di alcuni ufficiali.

È cruciale che le indagini siano condotte con trasparenza e imparzialità, per identificare i responsabili e prevenire futuri tentativi di destabilizzazione.

La situazione in Madagascar è complessa.

Il paese, ricco di risorse naturali e con una cultura vibrante, ha subito a lungo l’instabilità politica e la corruzione.

La deposizione di Ravalomanana nel 2009, pur presentando fattori di contesa legati alla legittimità del voto, ha generato un vuoto di potere che ha facilitato l’emergere di dinamiche autoritarie.

La capacità di Rajoelina, ora, di consolidare il controllo e di ristabilire la fiducia nelle istituzioni democratiche sarà determinante per il futuro del paese.

L’evento sottolinea, inoltre, la fragilità delle democrazie nascenti e l’importanza di rafforzare lo stato di diritto, promuovere la trasparenza e garantire l’indipendenza del potere giudiziario.

La comunità internazionale è chiamata a monitorare la situazione e a offrire il sostegno necessario per favorire un ritorno alla stabilità e alla legittimità democratica in Madagascar.