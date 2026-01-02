Mamdani sindaco: un giuramento sul Corano sfida pregiudizi e apre a una nuova New York.

- Advertisement -

L’elezione di Zohran Mamdani, sindaco di New York, rappresenta un punto di svolta storico.

Non solo segna l’ingresso di un musulmano e di origine sud-asiatica a guidare una delle città più influenti del mondo, ma lo fa con un gesto simbolico di profonda risonanza culturale e politica: il giuramento solenne prestato sul Corano, all’interno della più grande comunità ebraica al di fuori di Israele.

Questa scelta, carica di significato, trascende la mera formalità del rito inaugurale, elevandosi a dichiarazione di intenti e risposta a un clima spesso segnato da pregiudizi e paure.

La cerimonia privata, celebrata a mezzanotte, fu un atto di memoria e di connessione con le radici.

L’utilizzo del Corano appartenuto al nonno, affiancato a quello di Arturo Schomburg, figura chiave dell’Harlem Renaissance, evocò la ricchezza e la complessità del mosaico umano che costituisce New York.

Schomburg, con il suo impegno per la riscoperta e la valorizzazione della storia e della cultura afroamericana, incarnò lo spirito di resilienza e di inclusione che Mamdani intende incarnare nella sua amministrazione.

Il gesto di portare al giuramento pubblico, nell’ora di pranzo, anche il Corano della nonna, fu un atto di coraggio e di affermazione identitaria.

In una città che ancora porta i segni, emotivi e sociali, degli attentati dell’11 settembre, Mamdani ha voluto dimostrare di non recedere dalla sua fede musulmana, né di sentirsi in alcun modo in contraddizione con i valori di apertura e tolleranza che definiscono la città.

Questo atto di coraggio non è solo una risposta ai detrattori, ma una sfida a un certo tipo di visione politica che associa l’identità religiosa a un’incompatibilità con l’esercizio del potere.

Mamdani si pone come esempio di come la fede possa coesistere con l’impegno civico, dimostrando che la sinistra può governare non nonostante, ma proprio grazie alla sua capacità di abbracciare la diversità e di costruire ponti tra culture e comunità differenti.

Il suo mandato si prospetta, quindi, come un esperimento politico cruciale, un banco di prova per una nuova forma di leadership inclusiva e per una politica che sappia riconciliare l’identità culturale con l’aspirazione al bene comune.

La sfida è ardua, ma il gesto inaugurale ha tracciato una direzione chiara: quella di una New York più giusta, più accogliente e profondamente radicata nei valori dell’umanità condivisa.