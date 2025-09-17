Navalnyj: la vedova rivela prove di avvelenamento.

La scomparsa di Aleksej Navalnyj, figura di riferimento dell’opposizione russa e deceduto nel febbraio 2024 presso una colonia penale siberiana, ha scatenato un’ondata di indignazione e sollevato interrogativi irrisolti sulle circostanze della sua morte.

In una dichiarazione pubblica, Yulia Navalnaya, la vedova dell’attivista, ha presentato elementi inediti che rafforzano l’ipotesi di un avvelenamento mirato.

La rivelazione, diffusa attraverso i social media, riguarda l’ottenimento e l’analisi di campioni biologici prelevati da Navalnyj.

Questi campioni, recuperati con notevole difficoltà nel febbraio 2024, sono stati estradati all’estero e affidati a laboratori indipendenti situati in due nazioni occidentali.

L’esito delle analisi, condotte con metodologie rigorose e standard scientifici internazionali, ha confermato l’avvelenamento.

Sebbene i dettagli specifici della sostanza tossica non siano stati divulgati, l’esistenza di una sostanza velenosa nel corpo di Navalnyj è una prova inequivocabile, secondo la vedova.

La rivelazione di Yulia Navalnaya porta alla luce una catena di eventi complessa e potenzialmente pericolosa.

Ottenere campioni biologici in un ambiente carcerario controllato dal regime di Putin, sotto stretto controllo di forze di sicurezza, costituisce un atto di coraggio e un’operazione logistica di notevole difficoltà.

L’estradizione all’estero, superando barriere burocratiche e possibili intercettazioni, sottolinea la determinazione di Yulia Navalnaya nel perseguire la verità e rendere giustizia alla memoria del marito.

Questa nuova rivelazione riapre il dibattito sulle responsabilità legate alla morte di Navalnyj e solleva interrogativi sulla trasparenza del sistema giudiziario russo e sull’applicazione dei diritti umani nel paese.

L’attivista, noto per le sue inchieste di denuncia della corruzione all’interno del governo russo, aveva già subito numerosi attacchi e tentativi di intimidazione nel corso della sua carriera.

La sua detenzione, percepita come una risposta politica alle sue attività di opposizione, aveva suscitato condanne internazionali.

Le conclusioni dei laboratori occidentali, corroborate dalla testimonianza di Yulia Navalnaya, alimentano sospetti di un omicidio politico, perpetrato da attori legati al Cremlino.

La richiesta di un’indagine internazionale indipendente, per accertare le responsabilità e ottenere verità e giustizia, si fa sempre più pressante.

Questo evento, purtroppo, si inserisce in un contesto di repressione e intimidazione nei confronti dell’opposizione russa, minando i principi democratici e i valori umani.