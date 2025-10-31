Olanda, elezioni a sorpresa: bilancia appesa al voto degli olandesi all’estero.

L’epilogo delle elezioni parlamentari nei Paesi Bassi si dispiega con una complessità inattesa, trascendendo le proiezioni iniziali e offrendo un affresco politico di straordinaria delicatezza.
Il trionfo, inizialmente dipinto come una netta affermazione dei progressisti incarnati da Rob Jetten, si è rivelato essere un’immagine parziale di una realtà ben più articolata.
La frenata di Geert Wilders, figura di spicco del panorama sovranista, non annulla l’impatto del suo movimento, ma ne disegna i limiti in un contesto elettorale incerto.
Il risultato, descritto dalla stampa locale come un “fotofinish,” evidenzia una nazione alla ricerca di un nuovo equilibrio, un punto di stabilità che sembra eludere la presa.
La politica olandese, storicamente caratterizzata da coalizioni complesse, si trova ora di fronte a una sfida ancora più impegnativa: gestire una frammentazione parlamentare che rende imprevedibile la formazione di un governo stabile.
Il peso decisivo ricade ora sull’affluenza degli olandesi residenti all’estero, una comunità numerosa, stimata in circa 135.000 persone, di cui circa 90.000 hanno già espresso il proprio voto.
Le schede provenienti da questo elettorato speciale, il cui conteggio si protrarrà almeno fino a lunedì, rappresentano l'ago della bilancia tra due forze politiche distinte: Democratici 66, portavoce di un approccio progressista e socialdemocratico, e il Partito per la Libertà (PVV) di Wilders, che inc Cristo.
