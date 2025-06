Ondata di Abuso di Ketamina: Allarme Giovani nel Regno Unito

Il Regno Unito si confronta con una crescente e preoccupante ondata di abuso di ketamina, una sostanza anestetica con effetti dissociativi sempre più diffusa tra i giovani. I dati, ora allarmanti, delineano un quadro di rapida escalation: nell’ultimo decennio, si è registrato un incremento superiore al raddoppio della percentuale di giovani che dichiarano di aver sperimentato la ketamina nell’arco dell’anno. Ancora più drammatica è la crescita esponenziale, pari a otto volte, del numero di individui che si rivolgono ai servizi sanitari per trattamenti legati alla dipendenza da questa sostanza.L’analisi, pubblicata sul prestigioso *British Medical Journal* da un team multidisciplinare di ricercatori del King’s College London e del South London and Maudsley NHS Foundation Trust, suggerisce che la ketamina, originariamente utilizzata in medicina umana e veterinaria, è diventata una sostanza ricreativa sempre più popolare, con conseguenze serie per la salute pubblica.Questa tendenza non è semplicemente una questione di aumento del consumo; riflette una trasformazione nel modo in cui la ketamina viene percepita e utilizzata. Inizialmente associata a contesti medici controllati, la sostanza è ora facilmente accessibile attraverso canali online e circuiti illegali, alimentando una cultura di sperimentazione e abuso.Le implicazioni per la salute mentale rappresentano una delle maggiori preoccupazioni. La ketamina può indurre esperienze alterate della realtà, allucinazioni e disorientamento, aumentando il rischio di psicosi, ansia e depressione, soprattutto in individui vulnerabili. L’uso ripetuto può danneggiare irreversibilmente le funzioni cognitive, compromettendo la memoria, l’attenzione e le capacità decisionali.Il fenomeno non si limita a una specifica fascia d’età o gruppo socio-economico. Sebbene i giovani adulti rappresentino una parte significativa degli utenti, l’abuso di ketamina sta emergendo come un problema trasversale, che coinvolge individui di diverse età e background.La ricerca sottolinea la necessità urgente di affrontare il problema su più fronti. Ciò include una maggiore consapevolezza sui rischi associati all’uso di ketamina, strategie di prevenzione mirate ai giovani, un accesso facilitato ai servizi di trattamento per la dipendenza e una maggiore attenzione alle cause sociali e psicologiche che spingono gli individui a cercare sollievo attraverso l’uso di sostanze.Inoltre, è cruciale un approccio collaborativo che coinvolga professionisti sanitari, forze dell’ordine, educatori e famiglie, per creare un ambiente di supporto e ridurre la stigmatizzazione legata alla dipendenza, incoraggiando le persone a cercare aiuto senza paura di giudizio. Il futuro della salute pubblica nel Regno Unito potrebbe dipendere dalla capacità di rispondere efficacemente a questa crescente emergenza.