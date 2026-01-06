Ondata di attacchi russi in Ucraina: Kiev sotto assedio.

- Advertisement -

Nel corso della notte del 6 gennaio, l’Ucraina ha subito un’ondata di attacchi aerei russi di notevole intensità, descritta dalle forze armate ucraine come una delle più estese da inizio conflitto.

La strategia offensiva, caratterizzata da un’impiego massiccio di droni kamikaze di tipo Shahed e Gerbera, integrati con altre tipologie di velivoli, ha mirato a destabilizzare infrastrutture cruciali e a testare la resilienza dei sistemi di difesa aerea ucraini.

La raffica di attacchi, iniziata intorno alle 18:00, ha visto il lancio di 61 velivoli da diverse aree di partenza situate in territorio russo e nelle regioni contese: Millerovo, Kursk, Oryol e la regione di Donetsk.

L’elevato numero di droni Shahed, stimato in circa 40 unità, suggerisce una volontà russa di saturare le difese antiaeree ucraine, rendendo più difficile l’intercettazione dei bersagli.

L’utilizzo di piattaforme di lancio multiple, dislocate lungo un ampio arco geografico, complica ulteriormente le operazioni di risposta, richiedendo un monitoraggio costante e una gestione delle risorse di difesa più sofisticata.

L’intensità degli attacchi ha innescato ripetute attivazioni di allarmi aerei in tutta l’Ucraina, con particolare enfasi sulla capitale Kiev e sulle regioni circostanti.

L’allarme non era confinato esclusivamente alle minacce rappresentate dai droni; la presenza di missili balistici e l’avvistamento di due caccia MiG-31K, in grado di lanciare missili ipersonici, hanno contribuito ad aumentare la gravità della situazione, generando due allerte nazionali su vasta scala.

Questa combinazione di minacce richiede una risposta coordinata e una capacità di adattamento rapida da parte del sistema di difesa aerea ucraino, che deve essere in grado di discriminare e contrastare diverse tipologie di armamento.

La nottata, segnata da una tensione palpabile, non è stata priva di conseguenze tangibili.

Nel distretto di Obolonskyi, a Kiev, una struttura medica privata ha subito danni diretti a seguito di un attacco mirato con droni, costringendo all’evacuazione dei pazienti.

Questo episodio, purtroppo non isolato, evidenzia la crescente capacità russa di colpire obiettivi civili, anche in aree densamente popolate, e sottolinea la fragilità delle infrastrutture sanitarie in un contesto di conflitto attivo.

La capacità di proteggere i civili e le infrastrutture essenziali rappresenta una sfida cruciale per le autorità ucraine, richiedendo un continuo miglioramento delle misure di sicurezza e un rafforzamento della risposta alle emergenze.

L’incidente solleva anche interrogativi sulla necessità di un ulteriore sviluppo di sistemi di protezione civile e di piani di evacuazione per le aree più a rischio.