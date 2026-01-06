Ondata di gelo artico: Regno Unito sotto una morsa da record.

- Advertisement -

Un’implacabile ondata di freddo artico ha abbracciato il Regno Unito, in una spirale di temperature glaciali che ha messo a dura prova infrastrutture e comunità.

L’intensità del gelo, particolarmente acuta in Scozia, Irlanda del Nord, e in estensione a significative porzioni di Galles e Inghilterra settentrionale e orientale, ha segnato una fase invernale eccezionalmente rigida.

La notte appena trascorsa, classificata dal Met Office come la più gelida dell’intero inverno, testimonia la severità del fenomeno.

Il villaggio di Marham, situato nel Norfolk, è stato il teatro della temperatura più bassa registrata, con un termometro artatamente precipitato a -12,5 gradi Celsius.

Questo valore, ben al di sotto della media stagionale, non solo evidenzia l’anomalia climatica, ma anche la crescente vulnerabilità del territorio alle variazioni estreme.

L’impatto sul tessuto sociale ed economico è palpabile.

Centinaia di istituzioni scolastiche, soprattutto nelle regioni settentrionali, hanno sospeso le lezioni per il secondo giorno consecutivo, interrompendo routine e creando disagi per famiglie e studenti.

Il settore dei trasporti è stato pesantemente colpito: un incremento del 40% nelle chiamate d’emergenza per soccorso stradale, dovuto al diffuso ghiaccio e alla neve, ha sovraccaricato i servizi di assistenza.

Linee ferroviarie, in particolare nella Scozia settentrionale, hanno subito interruzioni, mentre i servizi Eurostar, già provati da un precedente guasto alla rete elettrica sotto il tunnel della Manica, si trovano ad operare con limitazioni, con la tratta Londra-Paesi Bassi interrotta a Bruxelles.

La situazione aeroportuale è altrettanto critica: forti nevicate hanno costretto alla cancellazione di numerosi voli negli aeroporti di Aberdeen e Inverness, mentre lo scalo di Liverpool, dopo una temporanea sospensione, ha riaperto con la prospettiva di ritardi e cancellazioni imminenti.

Questo scenario, oltre a interrompere i collegamenti, solleva interrogativi sulla capacità di resilienza delle infrastrutture critiche di fronte a eventi meteorologici estremi, e sottolinea la necessità di investimenti in sistemi di prevenzione e mitigazione del rischio climatico.

L’evento, oltre a rappresentare un’emergenza immediata, funge da campanello d’allarme sulla crescente frequenza e intensità delle ondate di freddo, potenzialmente legate ai cambiamenti climatici globali, e sulla necessità di un approccio proattivo per proteggere le comunità e le economie vulnerabili.