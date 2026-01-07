Ondata di maltempo paralizza gli aeroporti olandesi: migliaia di passeggeri bloccati

- Advertisement -

Un’ondata di maltempo implacabile sta mettendo a dura prova le infrastrutture e la resilienza dei Paesi Bassi, innescando una crisi logistica di notevoli proporzioni.

L’inverno, con la sua furia combinata di nevicate intense e raffiche di vento gelido, ha paralizzato il traffico aereo e ferroviario, innescando una reazione a catena di disagi e ritardi che si estendono a migliaia di persone.

L’aeroporto di Schiphol, fulcro nevralgico dei trasporti olandesi, si trova al centro dell’emergenza.

La cancellazione di circa 800 voli ha generato un caos organizzativo senza precedenti, lasciando incastrati migliaia di passeggeri.

La situazione è talmente grave che oltre mille viaggiatori, impossibilitati a proseguire il loro viaggio, hanno dovuto trascorrere la notte all’interno del terminal, un evento che testimonia l’intensità dell’emergenza.

Sebbene episodi simili, seppur in misura minore, si fossero verificati nelle notti precedenti, la decisione di allestire aree con brandine per i passeggeri bloccati sottolinea la gravità della situazione e l’impegno delle autorità a fornire un minimo di accoglienza in condizioni estreme.

La compagnia KLM, principale vettore operante nello scalo, è particolarmente colpita dalle cancellazioni, ma le previsioni indicano che il numero complessivo di voli interrotti potrebbe aumentare ulteriormente nel corso della giornata, soprattutto considerando la densità del traffico aereo previsto, con circa 1.100 decolli e atterraggi programmati.

Al di là dell’immediato impatto sui viaggiatori, questo evento mette in luce la vulnerabilità delle infrastrutture critiche di un paese avanzato di fronte a fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici.

La risposta dell’aeroporto, sebbene tempestiva nell’allestimento di aree di accoglienza, evidenzia la necessità di una pianificazione a lungo termine e di investimenti in sistemi di gestione del rischio e di resilienza delle infrastrutture, capaci di mitigare gli effetti devastanti di eventi meteorologici avversi.

La crisi di Schiphol, pertanto, si rivela non solo un problema logistico, ma anche un campanello d’allarme per il futuro.