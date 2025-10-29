Orbán e Meloni: convergenza ideologica tra Ungheria e Italia

L’affermazione di Viktor Orbán, in un’intervista a Rete 4, disegna un quadro di convergenza ideologica tra l’Ungheria e l’Italia, un’affinità radicata nella difesa degli interessi nazionali e nell’affermazione di un’identità culturale condivisa.

Il premier ungherese non si limita a una generica condivisione di obiettivi, ma sottolinea una profonda risonanza con l’approccio di Giorgia Meloni, definita come una figura che incarna la tutela degli interessi italiani attraverso un risveglio dell’orgoglio nazionale.

Questa dichiarazione va interpretata non come una semplice dichiarazione di circostanza, ma come un posizionamento strategico in un panorama geopolitico complesso.

La difesa degli interessi nazionali, lungi dall’essere un concetto arcaico o nazionalista nel senso più semplicistico del termine, si configura oggi come un imperativo per la salvaguardia della sovranità, dell’autodeterminazione e della capacità di un paese di perseguire politiche che rispondano alle reali esigenze della propria popolazione.

Orbán, da tempo sostenitore di un approccio sovrano e critico nei confronti delle istituzioni europee, vede in Meloni una figura affine, capace di contestare le narrazioni dominanti e di rivendicare un ruolo più attivo e indipendente dell’Italia sulla scena internazionale.

L’accento sull’orgoglio nazionale non è, quindi, un mero esercizio retorico, ma un tentativo di mobilitare un sentimento di appartenenza e di coesione sociale, elementi cruciali per affrontare le sfide del presente, dalla crisi economica alla gestione dei flussi migratori.

L’affermazione sull’esistenza di divergenze e la capacità di conviverci, pur sottolineando la sostanziale consonanza, rivela una consapevolezza della complessità delle relazioni internazionali.

Anche tra paesi accomunati da valori e obiettivi simili, possono emergere posizioni differenti su questioni specifiche.

La capacità di trovare un terreno comune, pur mantenendo la propria autonomia decisionale, è un segno di maturità politica e di volontà di costruire relazioni solide e durature.

L’idea che l’appartenenza a una cultura generi energia e stimoli la crescita economica è particolarmente significativa.

Orbán, con questa osservazione, suggerisce che la valorizzazione delle proprie radici, delle proprie tradizioni e del proprio patrimonio culturale possa rappresentare un fattore di sviluppo economico e sociale.

Un paese che si sente orgoglioso della propria identità è un paese più dinamico, più creativo e più propenso a investire nel proprio futuro.

In un mondo globalizzato, la riscoperta e la promozione delle identità locali e nazionali possono rappresentare un antidoto alla omologazione culturale e un motore di innovazione.

La “energia” che ne deriva non è solo un sentimento, ma una forza propulsiva che può innescare processi di crescita e di sviluppo in svariati settori, dall’artigianato al turismo, dall’agroalimentare alla cultura.