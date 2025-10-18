Otto anni dopo: l’eredità di Daphne Caruana Galizia vive.

Otto anni.

Un numero che contrasta con l’eco assordante dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia, un evento che ha scosso Malta e il mondo intero.

Il 16 ottobre 2017, un’autobomba, un macchinario di morte silenzioso e brutale, spezzò la vita di una giornalista coraggiosa, strappandola alla sua famiglia e alla sua comunità.

L’esplosione, alimentata da circa 300-400 grammi di esplosivo, non fu solo una tragedia personale, ma un attacco diretto alla libertà di stampa, a un pilastro fondamentale della democrazia.

Daphne Caruana Galizia non era una giornalista comune.

Era un’investigatrice instancabile, una voce indipendente che, con acume e determinazione, aveva portato alla luce corruzione, clientelismo e, soprattutto, connessioni sospette tra figure politiche e ambienti criminali.

Il suo blog, “Running Commentary”, era diventato una piattaforma di denuncia cruciale, un punto di riferimento per chi cercava trasparenza e responsabilità.

Le sue inchieste, spesso impopolari e rischiose, avevano toccato nervi scoperti, suscitando reazioni violente e minacce crescenti.

L’omicidio di Daphne Caruana Galizia non fu un atto isolato.

Era il culmine di anni di intimidazioni e attacchi mirati, un tentativo di zittire una voce scomoda, di soffocare la ricerca della verità.

Il suo coraggio, tuttavia, aveva ispirato altri giornalisti e attivisti, alimentando un movimento globale per la protezione dei giornalisti e la difesa della libertà di espressione.

Il caso Caruana Galizia ha sollevato interrogativi fondamentali sul ruolo dello Stato, sulla protezione dei testimoni, sulla lotta alla corruzione e sulla responsabilità dei potenti.

Le indagini, inizialmente lente e controverse, hanno portato alla luce un complesso sistema di complicità e omissioni, rivelando lacune nel sistema giudiziario maltese e la necessità di riforme strutturali.

La giustizia per Daphne Caruana Galizia non è ancora completa.

Sebbene siano stati condannati i diretti esecutori del suo omicidio, la ricerca della verità su chi ha orchestrato l’attentato è ancora in corso.

Il caso rimane un monito per tutti, un richiamo all’importanza di difendere i valori democratici, di proteggere i giornalisti e di combattere l’impunità.

Oggi, ricordando Daphne Caruana Galizia, non onoriamo solo la sua memoria, ma rinnoviamo il nostro impegno a costruire un mondo più giusto, trasparente e libero, un mondo in cui la verità possa sempre prevalere.

La sua eredità continua a ispirare chiunque creda nel potere della parola e nella sua capacità di cambiare il mondo.

Il suo coraggio, la sua determinazione, la sua ricerca instancabile di giustizia, rimangono un faro per le generazioni future.