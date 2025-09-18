Pentagono, nuove regole sulla barba: obbligo di rasatura e polemiche

Il Pentagono sta rivedendo radicalmente le normative sull’aspetto esteriore del personale militare, innescando un dibattito acceso e sollevando interrogativi complessi che vanno ben oltre la mera questione della rasatura.

La decisione, guidata dal Ministro della Difesa Pete Hegseth, introduce un rigore inedito, prevedendo il congedo d’ufficio per i militari che necessitano di esenzioni prolungate (superiori a un anno) dalla rasatura obbligatoria.

Questa direttiva, applicabile a tutti i rami delle forze armate, si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento dei protocolli estetici e disciplinari all’interno dell’esercito americano.

La motivazione ufficiale addotta è la necessità di preservare “gli standard di cura” che, secondo il Pentagono, costituiscono un elemento imprescindibile dell’identità e dell’etica del guerriero.

Tuttavia, la decisione non può essere disgiunta da una profonda riflessione sulle implicazioni socio-culturali e sanitarie che essa comporta.

Storicamente, le esenzioni dalla rasatura sono state concesse principalmente in risposta alla condizione della ‘pseudofolliculite barbae’, una patologia infiammatoria della pelle che colpisce in maniera sproporzionata gli uomini di origine africana.

Questa condizione, spesso aggravata dalla rasatura ripetuta, può portare a cicatrici, infezioni e dolore cronico, compromettendo significativamente la qualità della vita dei militari colpiti.

La nuova direttiva, pur mantenendo la possibilità per i comandanti di concedere esenzioni, impone una maggiore formalizzazione del processo.

Le richieste di esenzione dovranno essere accompagnate da un “piano di cure mediche” dettagliato, e i militari che necessitano di trattamenti prolungati dopo un anno saranno considerati idonei al congedo.

L’assenza di specifiche riguardo alle terapie prescritte, ai costi di queste cure e alla loro copertura finanziaria solleva serie preoccupazioni.

L’impatto sulle unità speciali, dove le prerogative individuali sono spesso più marcate, e sulle truppe impegnate in climi estremamente freddi, dove la rasatura può rappresentare un rischio pratico, resta inoltre inesplorato.

La questione dei baffi, volutamente omessa nella direttiva, contribuisce a creare un quadro normativo frammentato e potenzialmente iniquo.

La decisione di concentrarsi quasi esclusivamente sulla barba, ignorando altre forme di crescita pilifere, suggerisce una visione semplicistica dell’aspetto militare che non tiene conto della diversità fisica e delle esigenze individuali.

In definitiva, la decisione del Pentagono apre un confronto cruciale sulla definizione stessa dell’identità militare, sul bilanciamento tra disciplina e benessere del personale e sulla necessità di adottare politiche inclusive che tengano conto della complessità delle esperienze umane all’interno delle forze armate.

Il dibattito è destinato a continuare, con implicazioni potenzialmente significative per il futuro dell’esercito americano e per il modo in cui si definisce il concetto di “guerriero” nel XXI secolo.