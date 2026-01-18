Portogallo, Elezioni Presidenziali: Verso un Ballottaggio Decisivo

- Advertisement -

Il Portogallo ha sancito la sua decisione elettorale al termine della giornata di voto per le elezioni presidenziali, un processo cruciale per il futuro politico del paese.

I primi risultati, emersi da complessi sondaggi di uscita elaborati dall’Università Cattolica di Lisbona, delineano uno scenario che anticipa un ballottaggio decisivo fissato per l’8 febbraio.

L’andamento delle urne rivela una frammentazione del voto e una profonda polarizzazione dell’elettorato.

Sebbene nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per l’elezione diretta, António José Seguro, esponente del Partito Socialista, emerge come il contendente più accreditato, con una forbice di voti stimata tra il 30% e il 35%.

Questa performance riflette la persistente forza del Partito Socialista, nonostante le sfide economiche e sociali che il paese ha affrontato negli ultimi anni.

Il secondo posto si configura come un duello serrato.

André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega, si attesta con una percentuale compresa tra il 20% e il 24%, un risultato che testimonia l’ascesa di una corrente politica populista e nazionalista, capace di intercettare un sentimento di insoddisfazione e preoccupazione diffuso tra settori della popolazione.

L’affermazione di Ventura segna un momento significativo nella storia politica portoghese, evidenziando una spinta verso posizioni più radicali e una messa in discussione dei valori tradizionali.

La competizione per il secondo posto è però accesa, con João Cotrim de Figueiredo, rappresentante di un’area politica liberale, che oscilla tra il 17% e il 21%.

La sua proposta di un pragmatismo centrista e un approccio riformista potrebbe attrarre una parte di elettori moderati, indecisi tra le opzioni più estreme.

Più distanziati dai primi tre, si collocano l’ex ammiraglio Henrique Gouveia e Melo, con una proposta incentrata sulla sicurezza e sulla difesa degli interessi nazionali, e Luís Marques Mendes, sostenuto dalla coalizione di governo, il cui risultato appare compromesso dalla complessità del panorama politico attuale.

Il ballottaggio del 8 febbraio si prospetta come un momento cruciale per il Portogallo.

L’esito delle elezioni presidenziali avrà implicazioni significative per le politiche del paese, influenzando il rapporto con l’Unione Europea, le strategie economiche e le priorità sociali.

Il voto degli elettori sarà determinante per definire la direzione futura del Portogallo e per consolidare o modificare l’equilibrio politico interno.

La campagna elettorale che precede il ballottaggio sarà caratterizzata da un’intensificazione del dibattito pubblico e da un’analisi approfondita delle proposte dei due candidati rimasti in competizione.