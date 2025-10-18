cityfood
lunedì 20 Ottobre 2025
Mondo

Rafah: Apertura del valico, speranza e fragilità a Gaza.

L’apertura del valico di Rafah, cruciale snodo umanitario verso la Striscia di Gaza, si prospetta per domenica prossima, con un’infrastruttura in stato di sospensione che richiede un’attenta e complessa riconfigurazione.

L’annuncio, rilasciato dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar durante i Med Dialogues a Napoli, sottolinea l’intenso lavoro in corso per assicurare una transizione operativa sicura e controllata.

La predisposizione dei preparativi necessari implica molto più di una semplice rimozione di ostacoli fisici.

Si tratta di ricostruire un sistema di governance condivisa, di riallineare protocolli di sicurezza e di coordinare la logistica per il flusso di persone e merci, in un contesto segnato da profonde incertezze e da un’emergenza umanitaria di proporzioni immense.

Il coinvolgimento di Eubam, la missione dell’Unione Europea per la sorveglianza del confine, riflette la volontà di garantire la trasparenza e la conformità agli standard internazionali, pur riconoscendo la delicatezza del contesto geopolitico.

Il dialogo con le autorità palestinesi, imprescindibile per il successo dell’operazione, rappresenta un tentativo di superare le divergenze e di costruire un quadro di fiducia reciproca, elemento fondamentale per evitare escalation e garantire l’accesso sicuro ai beni di prima necessità.
L’apertura di Rafah non è solo una questione logistica; è un simbolo di speranza e un gesto concreto per alleviare la sofferenza della popolazione gazzana, intrappolata in un conflitto che ha devastato infrastrutture e vite umane.
La sua piena operatività non è garantita e la sua implementazione è soggetta a fattori esterni e a considerazioni di sicurezza che richiedono un’attenta valutazione continua.
L’auspicio del ministro Sa’ar, espresso con cautela e realismo, è che ogni sforzo possibile venga investito per superare gli ostacoli e rendere l’apertura definitiva, garantendo un flusso costante di aiuti umanitari e una via di fuga per chi ne ha bisogno, nel rispetto della sicurezza di tutti gli attori coinvolti.
La situazione rimane estremamente fragile e richiede un approccio diplomatico sensibile e costruttivo.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

