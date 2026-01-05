Rientrano le vittime di Crans-Montana: un volo di cordoglio nazionale.

- Advertisement -

Il ritorno a casa si fa tangibile, un atto di pietà nazionale che accompagna l’eco straziante di una festa spezzata.

Domani, un velivolo dell’Aeronautica Militare, un C-130J, incarna la compassione collettiva, trasportando le giovani vite spezzate dall’incendio di Capodanno a Crans-Montana.

La partenza da Sion è programmata per le ore 11:00, con un atterraggio previsto a Milano Linate alle 11:50, segnando un punto di passaggio simbolico tra il lutto svizzero e il cordoglio italiano.

Questa operazione logistica, al di là della sua mera efficienza, rappresenta un profondo gesto di solidarietà.

Ogni singolo dettaglio, dalla scelta del velivolo all’orario preciso, è intriso di rispetto e di un desiderio di onorare la memoria dei giovani scomparsi.

Il C-130J, con la sua capacità di operare in condizioni diverse e la sua funzione di trasporto tattico-logistico, si fa portavoce di un dolore condiviso.

I feretri di Achille Barosi e Chiara Costanzo, provenienti entrambi da Milano, saranno accompagnati da una delegazione e da autorità locali, per poi proseguire via terra verso le rispettive città di origine.

Bologna accoglierà il corpo di Giovanni Tamburi, mentre Genova sarà la destinazione finale del corpo di Emanuele Galeppini, un ragazzo che aveva quasi raggiunto la maggiore età, un futuro improvvisamente interrotto.

L’incendio di Crans-Montana ha lasciato un vuoto incolmabile, un’ombra che si estende su famiglie e comunità intere.

Questo ritorno delle giovani vittime non è semplicemente un trasferimento di resti mortali, ma un atto solenne di riconoscimento del loro valore, un tributo alla speranza che non è riuscita a sbocciare.

Il dolore è universale, ma la risposta è concreta, un abbraccio collettivo che si stringe attorno a chi ha perso tutto.

La precisione dell’organizzazione, la cura nella gestione di ogni passaggio, testimoniano la profondità del cordoglio nazionale, un lutto che segna una nazione intera, invocando riflessioni profonde sulle responsabilità e sulla fragilità della vita.