Riforma del lavoro in Grecia: tra flessibilità e diritti a rischio

Redazione Aosta

La recente proposta di riforma del mercato del lavoro, presentata dal governo greco di Nuova Democrazia, si configura come un punto di forte contesa sociale, dividendo profondamente le forze politiche e i corpi intermedi del paese.

L’esecutivo la dipinge come un’iniziativa volta a modernizzare il panorama lavorativo, promuovendo una maggiore flessibilità e creando opportunità per una forza lavoro dinamica e adattabile alle esigenze mutevoli del mercato globale.

L’enfasi è posta sulla rimozione di rigidità percepite come ostacoli all’innovazione e alla competitività, con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri e stimolare la crescita economica.
Tuttavia, questo quadro positivo viene veementemente contestato dai sindacati greci, che vedono nella riforma una pericolosa erosione dei diritti dei lavoratori e un ritorno a forme di precariato mascherate da “flessibilità”.

L’accusa è di legittimare una “schiavitù retribuita”, in cui i dipendenti si ritrovano vincolati a contratti a breve termine, condizioni di lavoro instabili e una crescente incertezza sul futuro professionale, tutto in cambio di una paga che, pur essendo tecnicamente stipendio, non compensa adeguatamente la mancanza di sicurezza e tutele.

La riforma, infatti, introduce significative modifiche alle tradizionali forme contrattuali, incentivando l’uso di contratti a termine e lavoro a chiamata, con una semplificazione delle procedure di licenziamento e una riduzione del potere contrattuale dei sindacati.

L’argomentazione del governo si basa sulla necessità di alleggerire il peso burocratico e regolamentare per le imprese, liberandole da vincoli che ostacolano la creazione di posti di lavoro.

I sindacati, al contrario, denunciano un attacco diretto al principio di protezione dei lavoratori, evidenziando come la flessibilità, se non adeguatamente regolamentata, possa trasformarsi in un’arma a doppio taglio, sfruttata dalle imprese per ridurre i costi del lavoro e scaricare sui dipendenti i rischi economici dell’attività produttiva.

Si teme un impoverimento del tessuto sociale, con un aumento della disuguaglianza e una crescente insicurezza economica per una vasta fetta della popolazione.

La discussione non si limita quindi alla mera opposizione tra flessibilità e rigore.
In gioco c’è una visione del lavoro e del ruolo dello Stato nell’economia.

Il governo sembra orientato verso un modello neoliberista, in cui il mercato è il principale motore della crescita e le tutele dei lavoratori sono considerate un costo da minimizzare.

I sindacati, invece, rivendicano un modello più equo e sostenibile, in cui il lavoro è riconosciuto come un diritto fondamentale e lo Stato ha il dovere di garantire condizioni di lavoro dignitose e tutele adeguate per tutti.

Il rischio è di una polarizzazione sociale sempre più accentuata, con un movimento di protesta crescente e un possibile deterioramento del dialogo sociale, a meno che non si riesca a trovare un punto di equilibrio tra le diverse posizioni e a definire un quadro normativo che garantisca sia la competitività delle imprese che la protezione dei diritti dei lavoratori.
La sfida cruciale è quella di conciliare la necessità di adattamento al contesto globale con l’imperativo di una società giusta e inclusiva.

